Mikecrack, el 'youtuber' con más suscriptores de España: "La gente se cree que somos semidioses, pero soy una persona normal"

Este 1 de octubre comienza en Sevilla la gira de Mikecrack y la superarma secreta, una obra de teatro que cimentará, más si es posible, el éxito que Miguel Bernal Montes tiene entre el público infantil y preadolescente.

Este madrileño ha llegado a la cima de YouTube con su canal Mikecrack. Un perfil, en un principio dedicado al videojuego Minecraft, que se ha acabado diversificando y se ha convertido en uno de los canales de entretenimiento preferidos por los más pequeños gracias a su protagonista: un encantador y travieso perro llamado Mike.

El pasado mes de agosto, Mike y Miguel alcanzaron un hito histórico: arrancarle la corona a El Rubius y convertirse en el canal español con más suscriptores. En el momento de escritura, 43,7 millones y subiendo.

Ahora, presenta su siguiente proyecto ante la prensa. Tras crear una serie en YouTube sobre Mike y sus amigos, conocidos como LosCompas, y publicar numerosos libros siguiendo sus aventuras, la historia traspasa la pantalla y llegará a más 20 ciudades españolas (Valladolid, Cáceres, Madrid, Barcelona...).

A partir de este domingo, viajarán cada fin de semana a un enclave diferente, donde realizarán dos sesiones diarias. Las entradas, ya a la venta, están volando.

Hace apenas tres años que lanzó su serie de animación, Las perrerías de Mike, ¿en algún momento pensó que podría convertirse en una obra teatral?No me imaginaba crear una obra de teatro, no, solo algún espectáculo en vivo. Lo que sí quería hacer era una película, pero no era posible. Las productoras que te pueden llevar al cine no están interesadas en una producción tan pequeña. Este show consigue aunar todo lo que quería.

Cuéntenos un poco más de la obra, ¿qué pueden esperar las familias que vayan a verla?Lo que normalmente ven a través de YouTube, pero en formato película, convertido en una experiencia. Se sentirán parte de la obra y podrán interactuar con los personajes.

​El villano de la obra intentará robar las voces a todo el mundo con su superarma secreta y los protagonistas tendrán que conseguir recuperarlas con la ayuda del público. Todo con efectos especiales y una pantalla gigante que tendrá las animaciones originales con mi voz.

​Hemos querido a toda costa que sea una experiencia, más que una obra de teatro convencional. Con esta tecnología hemos conseguido una obra muy divertida y disfrutable para niños y para padres. También será un concierto con las canciones favoritas de mi canal, que tanto molestan a los padres, como Chocolate con Almendras.

¿Ha sido complicado adaptar lo audiovisual al escenario?Sí, ha costado mucho porque son mundos distintos. La serie tiene un guion, hay que doblarla y supervisar las animaciones. Aquí, hay que hacer castings, pensar en todos los detalles... Un montón de cosas curiosas como la altura de los personajes o cuadrar mi voz con la reacción del público. Sincronizarlo todo ha sido complicado, pero lo hemos conseguido. Es un guion muy elaborado que se presta a realizar esta obra.



Y para usted, ¿cómo fue el proceso de pasar de estudiar biotecnología a comenzar a dedicarse a la escritura y la animación?Para mí fue como un sueño. Estudié biotecnología por auténtica vocación, pero cuando llegó la hora de la verdad yo lo que quería era emprender o ser docente. Me salió la oportunidad de hacer vídeos y los hice de Minecraft y videojuegos, que era lo que más me gustaba.



Podría haber creado un canal de ciencia, pero para mí este proceso fue muy cómodo, me sentía seguro y cada vez llegaba a más gente que me agradecía de verdad lo que hacía. Hay gente que lo está pasando mal y que en su día a día le alegra ver mis vídeos. Eso me llena mucho.

Desde entonces, ha cambiado mucho de estilo contenido. ¿Cuándo se dio cuenta de que podía convertir los videos sobre Minecraft en una serie de YouTube?

Al principio, solía jugar en entornos de mundo abierto que se prestan a que puedas crear tus historias. Por poner una comparación, es como un mundo de Lego donde se puede construir una calle, un supermercado y hago que mi personaje vaya al supermercado, robe algo y le pille la policía.



Al final, pasé a la animación para tener más libertad. Me di cuenta de que los videojuegos están muy limitados y, aunque puedes hacer mucho en posproducción, no puedes meter sonidos o hacer que tu personaje vuele. Con la animación, el límite es tu imaginación.

En la plataforma de YouTube es el rey ahora, ¿Qué ha supuesto para usted superar a El Rubius en suscriptores?

Me siento muy orgulloso. Creo que, al final, es complicado superar la carrera del Rubius y lo que significa. Todo lo que hizo fue disruptivo y rompió los moldes. Creo que eso es historia y no se va a poder superar, es un hito que va a estar siempre allí, pero en cifras estoy orgulloso de mí mismo y de mi trabajo.



Yo me siento igual que me sentía cuando empecé, sigo siendo yo. Desde fuera la gente se cree que somos semidioses y que no vamos al supermercado y no nos relacionamos con la gente, pero soy una persona normal. Como todo ha sido tan progresivo, fue simplemente un día más en la oficina. No importa que tenga hoy más suscriptores que ayer.



¿El éxito le ha supuesto presión?

No, porque tengo una carrera muy discreta. Voy a lo que voy, aunque a veces sí me gustaría más interactuar con el resto de la comunidad de creadores. Pero la verdad es que estoy muy cómodo, haciendo mis historias, retransmitiendo mis mensajes, tranquilo.



Hablando de la comunidad streamer. Usted también vive en Andorra, ¿por qué tomó la decisión de mudarse?

Supongo que todos por lo mismo. Cada uno, dentro de nuestra libertad, elegimos vivir donde somos más felices, quede eso por delante de cualquier cosa. Concretamente, para mí, Andorra es un paraíso donde yo iba de vacaciones siempre que podía.

​Es un sitio precioso y, sobre todo, se ha convertido en un hub donde están todos los creadores. Es algo muy importante y yo creo que la gente no es capaz de empatizar. Yo he conocido a todos mis amigos a través de internet y todos somos de una parte del mundo. Ahora, puedo estar con ellos en persona, viviendo una vida por primera vez en seis años. Es algo que de verdad se agradece. Mi casa está donde están mis amigos y allí estoy feliz.

¿Alguna vez ha pensado en hacer Twitch?Sí, pero no quiero. Es un trabajo muy esclavo, pero entiendo por qué la gente se cambia. YouTube es muy esclavo a su manera: tienes que preparar los vídeos, pensar las idas y grabarlo. Twitch es más tranquilo, pero a la hora de la verdad yo tengo muchos amigos haciendo streaming y están muy fastidiados de tiempo.



Yo puedo programar vídeos e irme de vacaciones y ellos no. Tienen un horario fijo de cinco horas que, aunque parezca poco, yo cuando hago directos en YouTube, lo comparo con correr una maratón. Cuando acabas te falta el aire, físicamente te sientes cansado y mentalmente estás totalmente drenado y sin energía. Hacer eso todos los días del año sin descanso no es para mí.

¿Cuál es su próximo objetivo?De momento, con la obra de teatro me estoy acercando más a mi sueño de hacer una película que transmita un mensaje fuerte. Quiero hacer algo como estas producciones que hace Dreamworks o Pixar que realmente dejan huella y sientes que te aportan algo. Siento que esta obra de teatro es un paso más hacia eso.



Esta obra en parte lo consigue, es casi lo que yo quiero, así que voy a dejarme fluir y si esto va bien, seguro que muchas empresas curiosas se acercan y con suerte una de ellas es una productora que quiere hacer algo gordo.