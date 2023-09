Los repetidores

Dicen que el arranque real del año no es el 1 de enero, sino el 1 de septiembre. Más Real que nunca porque el emérito de nuevo está de regata, esta vez, en la isla de Wight. Todo es más de lo mismo, vuelta al cole, pero repitiendo el mismo curso. Seguimos teniendo la misma asignatura pendiente, esa que se llama formar Gobierno. Y como no nos apliquemos, no solo repetiremos curso, sino elecciones, que todavía es peor. En el patio, PP y PSOE se pelean mientras otros les intentan comer la merienda, esos repetidores que nos encontramos cada año, pasemos o no de curso: los independentistas. Ellos son muy de juntarse en el recreo solo con los suyos, y así, pues no se puede formar equipo, así que toca hacerse nuevos o muy viejos amigos.

PP y Vox hacen pandilla, y los pactos que en julio se materializaron en Extremadura, Valencia y Baleares hoy vuelven a ser una realidad en Murcia. En medio del patio se juega, como siempre, un partido de fútbol, y una vez más las chicas no participan. Una de ellas le pregunta al profe de gimnasia si puede jugar y se acaba llevando una colleja, y quien dice colleja, dice pico. Llega la hora del bocadillo, que sigue estando por las nubes. Antes era el jamón, y ahora es el pan untado en aceite lo que está prohibitivo. Por fin suena la sirena del cole y ni nos inmutamos de nuestro sitio, nada nos alerta porque vivimos adormecidos, como escolares somnolientos y anestesiados por una lección monótona y repetitiva. Lo único que nos perturba es la alarma que envía la Aemet anunciando un nuevo desastre. Pero claro, cuando se está acostumbrado al desastre, ni siquiera hoy, tres días después, esto nos inquieta. Así que suena el pito y continúa el partido.