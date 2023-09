Patricia Pardo, muy emocionada, recibe una felicitación muy especial por su cumpleaños: "Es mi mejor amiga de toda la vida"

Este martes, Patricia Pardo cumple 40 años y, por ello, pese a ser un momento delicado debido al fallecimiento de María Teresa Campos, sus compañeros han decidido dedicarle unos minutos al final de El programa del verano para felicitarla de una manera muy especial.

Cuando menos se lo esperaba y suponiendo que iban a conectar con la redacción del matinal para ofrecer una noticia de última hora, en la pantalla ha aparecido la periodista Carmen Chao que, ubicada en Santiago de Compostela, ha felicitado a Patricia Pardo.

Así, la reportera ha aparecido acompañada de Olalla, amiga de Patricia desde los cuatro años, quien ha destacado: "Si nos pusiéramos el uniforme del cole seríamos las mismas niñas. Patri, de pequeña, era exactamente igual que hoy. Es muy sensible, muy cariñosa, muy de corazón, muy autoexigente y también con un poquito de carácter".

Patricia, muy emocionada, ha agradecido a su amiga que apareciera en el programa en un día tan "especial": "Te quiero mucho, Olalla. Es mi mejor amiga de toda la vida, nos conocimos con cuatro años y os lo agradezco, pero es que me da mucha vergüenza, mucho pudor, por el día de hoy...".

"Sabía que esto podía pasar, le había pedido al equipo que no me felicitara porque no era el día, pero de verdad que te agradezco de corazón. Olalla sí que es la familia elegida", ha agregado la presentadora que, además, ha recibido un trozo de su tarta favorita y un ramo de flores con una tarjeta: "Son de Chris (Christian Gálvez). Me estoy muriendo de la vergüenza. Lo más importante para mí es notar el apoyo y el cariño de los compañeros. Es lo más importante y lo más enriquecedor".