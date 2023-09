Es básico y una parte fundamental de cualquier relación. No habla del sexo per se, sino que está hablando de poder hablar del mismo con quien quieres. Dua Lipa, en su podcast semanal, se ha sincerado sobre su vida sexual y cree, a sus 28 años, que discutir sobre lo que te gusta y lo que no en la cama es una de las cosas más sanas que una pareja puede hacer.

La cantante británico-albanesa ha afirmado que la vergüenza no cabe en una relación a la hora de hablar de sexo y que todo el mundo debería ser lo más sincero posible con sus parejas a la hora de sus necesidades y preferencias sexuales. "No hablar de sexo con la persona con la que estás teniendo sexo es una extraña anomalía para mí", ha explicado.

Dua Lipa, que está saliendo con el cineasta francés Romain Gavras (Atenea) , ha añadido que no le parece lógico que esto sea tabú entre dos personas que se están acostando: "Creo que es importante normalizar la conversación sobre sexo y convertirlo en un tema del que se pueda hablar más libremente, para que podamos dejar de lado la culpa y la vergüenza que lo rodea".

Para la artista, compartir ese secreto es clave para encontrar la diversión y un amor duradero. "Siempre es muy divertido. Es como esa idea de mantener la llama viva y descubrir formas de seguir sintiendo curiosidad por tu pareja", ha dicho, así como que a ella no le gusta leer siempre sobre esas parejas que ya viven juntas pero que no tienen una relación sexual satisfactoria: "¿Qué se puede hacer para garantizar que el interés en la relación nunca muera? ¿Y estamos arruinando nuestras relaciones al tratar de ser aún más felices cuando, para empezar, ya somos bastante felices?".

Eso sí, esa valentía a la hora de hablar con una pareja no es la misma a la hora de encontrar el amor, donde se sigue sintiendo más cómoda en las viejas tradiciones, asegurando que no es nada fan de las aplicaciones de citas como Tinder o Bumble o de conocer a alguien a través de las redes sociales porque, ha explicado, le parece "poco sexy" quitar la espontaneidad del cara a cara.

Dua Lipa reveals her secret to incredible sex https://t.co/y3Pzwr3RpC pic.twitter.com/hLew9Wm6uj — Daily Mail Online (@MailOnline) September 3, 2023

"La idea de encontrar a alguien por tu círculo, a través de amigos, y entablar conversaciones y hacer cosas que no parezcan tan impersonales es probablemente la mejor manera de hacerlo", ha afirmado, si bien reconoce que tiene "muchos amigos en aplicaciones de citas" y que "a veces funcionan".

Por último, Dua Lipa ha explicado que hay otra parte importante en cualquier relación, ser fiel, que "requiere esfuerzo y madurez" porque "la gente basa toda su felicidad en una única persona". "Queremos encontrar a la persona que lo satisfaga todo: nuestras necesidades románticas, las sexuales, nuestra necesidad de un mejor amigo...", ha finalizado.