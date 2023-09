Los padres de Edwin Arrieta hablan por primera vez tras el asesinato de su hijo: "Que Dios perdone a ese señor Daniel, yo no"

"Están siendo días muy duros, y los que seguirán siendo" han sido las palabras con las que la madre de Edwin Arrieta, el médico colombiano asesinado a manos de Daniel Sancho, ha roto su silencio por primera vez, tal y como ha recogido el programa Mañaneros de La 1.

Así, ha continuado explicando que no puede comer ni dormir, y que lo único que pide es "que no se estén diciendo cosas que no son verdad". "Que no estén hablando mal de mi hijo. Está muerto y los muertos se respetan", ha añadido.

También ha expresado la solicitud que ha emitido a Tailandia: recuperar las cenizas de su hijo para poder darle "cristiana sepultura".

"Que Dios perdone a Daniel, yo no"

Sobre Silvia Bronchalo, la otra madre implicada en los hechos por ser la de Daniel Sancho, ha señalado que no cree que ni ella ni Rodolfo Sancho tengan culpa porque "no es culpable de lo que hagan los hijos. Ella también está sufriendo".

Por su parte, el padre de Edwin Arrieta ha querido concluir la entrevista posicionándose sobre Daniel Sancho: "Que Dios perdone a ese señor Daniel, yo no. Lo que le hizo no tiene perdón. Por muy mala que sea la persona, no tienen por qué quitarle la vida, porque la vida solo la quita Dios".