La cuantiosa indemnización que la familia de Edwin Arrieta va a exigir a Daniel Sancho

Mientras Rodolfo Sancho llegaba este domingo a Bangkok, desde donde se espera que viaje próximamente a la isla tailandesa de Samui, en la que su hijo, Daniel Sancho, se encentra en prisión provisional por el asesinato de Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto, la investigación sigue su curso.

Una vez que salió a la luz los resultados de la autopsia del médico colombiano, que arrojaron que había sido degollado a manos del arrestado, En boca de todos ha dado a conocer ahora que, entre las peticiones del círculo más cercano de Edwin Arrieta, está una cuantiosa indemnización al cocinero español con la que cubrirían los gastos que se han generado desde que sucedió el crimen.

Tal y como informó el programa de Cuatro, la familia de Arrieta buscando recibir una indemnización por valor de 500.000 euros.

"Quieren la más alta posible. Al ser descuartizamiento, y por el dolor de la familia, supone más cantidad", detallaron en el programa. Esto involucraría de forma directa a los padres del acusado: Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, ya que, al no tener Daniel ningún tipo de patrimonio, recaería en los progenitores la responsabilidad de abonar esta cuantía.

Rodolfo, ya en Tailandia

A su llegada a Bangkok, el actor no hizo declaraciones y se limitó a decir "ya hablaremos más adelante". No obstante, es posible que Rodolfo no vaya a la isla donde se encuentra su hijo de inmediato, ya que antes se encargará de hacer algunas gestiones como reunirse con el abogado tailandés de su hijo y con el personal consular.

En concreto, se prevé que sea el miércoles cuando el actor español se presente en la cárcel de Samui. Si bien ya han hablado por videollamada, esta será la primera vez que vea a su hijo tras un cristal.

Daniel Sancho, de 29 años, se encuentra en la prisión de la isla de Samui desde el 7 de agosto cuando pasó a disposición judicial tras ser detenido dos días antes en la vecina isla de Phanghan, donde se cometió el crimen, que el joven confesó ante la Policía.

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, se encentra en Samui desde el pasado 17 de agosto y ha visitado casi a diario a su hijo en la prisión de distrito de la turística isla en medio en una gran atención mediática.

Daniel Sancho, acusado por la Policía del asesinato y descuartizamiento de Arrieta, tuvo que pasar un periodo de 10 días de aislamiento en prisión por protocolo covid-19, durante el cual solo pudo recibir las vistas de su abogado.

La familia del joven, nieto del también actor Sancho Gracia, ha reiterado su intención de no hacer más declaraciones.

Por el momento, los abogados de Sancho, contratados por su familia a través de un despacho con sede en Bangkok, preparan la defensa, que solo se puede ejercer en el proceso judicial mediante un letrado tailandés.

El abogado Anan Chuayprabat, conocido como Khun Anan, se ha reunido en la menos cuatro ocasiones con Sancho y ha recibido un informe preliminar de la Policía, que continúa con sus investigaciones.

Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Phangan, isla próxima a Samui, el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos fueron encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido en el mar.