El caso Rubiales resucita unas polémicas imágenes de Julio Iglesias besando a una presentadora: "¡No, te lo pido por favor!"

El caso Rubiales, acusado de forzar un beso no consentido a Jenni Hermoso, ha sacado a la luz un momento ocurrido en 2005 en el que el protagonista es Julio Iglesias.

Así, en las redes sociales se ha hecho viral un vídeo en el que el cantante español era entrevistado por la presentadora argentina Susana Giménez y este la besa hasta en tres ocasiones.

El momento en cuestión se produjo cuando Iglesias, al entrar en el plató, agarra a la presentadora y le planta un beso sin su consentimiento explícito. "Sabía que esto iba a pasar", dijo Giménez, entre risas, aunque visiblemente avergonzada tras la acción. "No me quería poner brillo (en los labios) porque venía Julio. Digo: 'me va a besar'".

Ya sentado en el sofá del plató, Iglesias continuó con su comportamiento asegurando que los besos que le daba en privado eran "más bonitos" que los públicos. "No, Julio, te lo pido por favor, que eres un hombre casado", señala ella ante los intento de él de darle un nuevo beso.

La noche en que Julio Iglesias se marcó tres Rubiales seguidos con Susana Giménez pic.twitter.com/pGnS96Jv3P — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) September 2, 2023

A pesar de su evidente negativa, el artista sigue intentando besar a la presentadora. "Ven, dame un beso, Susanita...", insiste Julio, que, agarrando de la cara a la presentadora, logra su cometido por tercera vez.