Carlos Herrera, operado de un tumor benigno en la cara: "​Me ves hablar y se me mueve la mitad de la boca"

El verano se acaba y, con él, la temporada estival de las cadenas de televisión y radio. Por ello, ya son muchos los presentadores que vuelven a sus espacios, como Carlos Herrera, que ha regresado este lunes a su programa, Herrera en COPE, y ha aprovechado para contar que le acaban de extirpar con éxito un tumor de carácter benigno de la cara.

"El jueves me sometí a una intervención quirúrgica, una parotidectomía, que es la recesión (extirpación) del glóbulo de la glándula parótida, por haber encontrado un adenoma pleomorfo", ha explicado el locutor.

Estas glándulas, situadas a ambos lados de la cara, se encargan de segregar saliva, lo cual facilita la masticación, la digestión y la lubricación de la boca para tener una buena salud bucodental.

"Es una operación laboriosa, por la situación, y que te deja un poco más tonto de lo que eres durante unos días", ha explicado. "Duró, pero el cirujano era muy bueno".

Tras dar los detalles, ha demostrado que se encuentra perfectamente, pues ha comenzado a bromear con cómo de dormida se le había quedado esa parte de la cara.

"Hablo con media boca, la otra media la tengo como si me hubieran dado un balonazo en la cara", se ha reído. "Ya mastico, pero tengo la parte derecha acolchada, como si me hubieran dado un guantazo. Me ves hablar y me ves moviendo la mitad. Es muy cómico".