Susanna Griso y Miquel Valls cuentan las peculiares circunstancias en las que se conocieron

La nueva temporada de Espejo Público ha supuesto una gran revolución para Antena 3. Con el estreno de nuevo plató, nueva imagen y nuevos colaboradores, el matinal ha prometido a los espectadores "un 'espejo' más atrevido, más irreverente, más exclusivo, más natural y más imprevisible".

Así, en la sección de actualidad, el programa ha habilitado un nuevo set formado por un sofá amarillo en el que se sientan todos los colaboradores, a los que se ha unido Miquel Valls.

De esta manera, el copresentador de esta sección del matinal de Antena 3 ha comenzado su nueva etapa en Espejo Público contando cómo conoció a Susanna Griso.

Tanto la presentadora como Valls han explicado que su primer encuentro se produjo en los pasillos de Atresmedia. En esta ocasión, Griso iba en pijama, pues estaba grabando el vídeo promocional de la nueva temporada de Espejo Público.

Así, entre risas, la periodista ha recordado que su primera conversación con Miquel Valls fue con este atuendo y que, además, le dijo, sin poder evitar reírse: "Esta no es la mejor de las presentaciones, pero no me pierdas el respeto tan pronto".