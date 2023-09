Lera Burlakova, exmilitar ucraniana: "La guerra continua no es buena para Ucrania, pero no tenemos otra opción"

Valeriia "Lera" Burlakova (Kiev, 1990) es una periodista y exsoldado ucraniana. Sirvió en combate entre 2014 y 2017 tras unirse al ejército ucraniano después de la invasión de Crimea. Su diario de guerra Life P.S. recibió el premio UN Women in Arts en 2021. Trabaja como periodista en Ucrania desde 2008, concretamente a partir de su época en la Universidad Taras Schevchenko de Kiev (Ucrania), donde se licenció en Periodismo, y forma parte del Center for European Policy Analysis. Ahora, desde Washington, atiende a 20minutos para analizar el devenir de la invasión rusa y la realidad de su país, de nuevo asolado por la guerra.

¿Qué opina de la destitución del ministro de Defensa ucraniano? ¿Tiene sentido ahora mismo?Personalmente, creo que sustituir a Reznikov por Umerov, un tártaro de Crimea, cuya familia fue deportada de la península, como ministro de Defensa es una señal muy clara de las intenciones de Ucrania y de su disposición a liberar Crimea. Umerov es un fuerte negociador, tiene una reputación impecable, en mi opinión, es un movimiento muy digno.

¿Será el otoño la clave de la contraofensiva ucraniana?Como ya han dicho los funcionarios ucranianos, el otoño debería ser fructífero. La ofensiva de los últimos meses no ha ido tan rápido como la gente, tanto en Ucrania como en el mundo, soñaba que iría. Pero lo importante es que, a pesar de todo, Ucrania avanza. A veces muy lentamente. A veces más rápido, como ahora que las cosas ya se están acelerando, como vemos, desde finales de agosto. No creo que Ucrania pueda liberar todos los territorios en otoño, a menos que ocurra algo impredecible en Rusia, así que no estoy segura de que el otoño sea la "clave". Pero el otoño será importante y espero que traiga muchas buenas noticias.

¿Dónde cree usted, como antigua militar, que están las claves de la contraofensiva?Los generales lo saben mejor, sin ninguna duda. Para mí, como antigua soldado, lo más importante y lo que más se nota en cualquier combate activo es hacer todo lo posible por salvar las vidas del personal. Tantas vidas como sea posible, al menos, ya que somos conscientes de que habrá pérdidas en cualquier caso. Eso también es muy valioso para nosotros, ya que la población de Rusia es obviamente mucho mayor que la de Ucrania. Ellos tienen recursos humanos casi infinitos en comparación con nosotros. Por desgracia, las "llaves" para salvar la vida de nuestros soldados no siempre están en nuestras manos.

¿Cree que es bueno para el ejército ucraniano que la guerra se prolongue? Con la moral alta, ¿hay alguna ventaja sobre Rusia?Cada día perdemos a los mejores, en primer lugar en el ejército. En segundo lugar, los civiles son bombardeados a diario. La guerra continua no es buena para Ucrania en ningún caso, pero Ucrania y los ucranianos tampoco tienen opciones. No podemos ceder ningún territorio, no podemos ceder a ninguna persona junto con esos territorios, no podemos decir a los soldados y a sus familias de Donbás, por ejemplo, que nunca volverán a casa. Y también sabemos claramente, después de Bucha y otros lugares, lo que está ocurriendo en los territorios ocupados. Así que no tenemos la opción de negociar, ¿qué podemos negociar, un genocidio parcial? Así que Ucrania está haciendo lo único que se puede hacer, y lo único que es correcto.

¿Cómo valora la reacción de Occidente ante la invasión rusa?Estamos muy, muy, muy agradecidos por todo el apoyo que estamos recibiendo. Creo que está absolutamente claro que sin él no podríamos protegernos de los rusos, y tampoco podríamos avanzar. Por otro lado, vemos que el mundo tiene miedo de Rusia, miedo de su chantaje nuclear, e incluso miedo de lo que Rusia podría ser sin Putin. Del desorden y el caos con que podría acabar la derrota de Rusia.



¿Caerá pues el régimen de Putin?La verdad es que el actual régimen ruso, que trajo y trae dolor y sufrimiento, a Chechenia, a Georgia, a Ucrania y a su propio pueblo, caerá a pesar de todo. Mientras el mundo intenta posponer este momento, el pueblo ucraniano está muriendo. Y, además de las personas, lo que está muriendo es la ilusión de que existen los derechos humanos, de que existe el Estado de Derecho, de que todas estas cosas funcionan en nuestro mundo moderno.

¿Y cómo ve la reacción de la UE en particular?Tengo que decir que confío en el apoyo de la UE y que la UE seguirá apoyando a Ucrania, pase lo que pase, aunque he mencionado que las elecciones podrían cambiar la situación en EEUU, probablemente.

Usted luchó en 2014, ¿lo veía venir sabiendo lo que sabemos de Putin?

El ejército ruso entró en Crimea sin ninguna marca de identificación entonces, y Putin mentía diciendo que no era su ejército, y yo he luchado en el este de Ucrania entre 2014 y 2017. Y sí, creo que para la mayoría de los militares en activo y veteranos de guerra estaba claro que Putin no se detendrá, y que la guerra a gran escala es inevitable. Creo que era obvio para todos los demás en los últimos meses antes de la invasión a gran escala, simplemente la gente a menudo no quiere creer a sus propios ojos si la realidad es demasiado aterradora.

¿Cómo definiría al presidente Zelenski?Creo que es un gran presidente en tiempos de guerra, para ser sincera, nunca lo habría esperado. Pero las situaciones difíciles sacan lo mejor de las personas, así como lo peor de algunas, por supuesto.



Como periodista, ¿cree que en general la cobertura de la guerra está siendo correcta?Diría que estoy bastante contenta con la cobertura de la guerra en los medios de comunicación ucranianos. Recuerdo una situación en 2014, cuando estaba informando sobre una situación en una de las tropas ucranianas, que no tenía suficientes suministros, y ni siquiera tenía suficientes chalecos antibalas. Y otro periodista, un ruso étnico, que trabajaba en Ucrania, después de leer mi publicación me reprochó que eso no es aceptable durante la guerra, que no debemos criticar al ejército, no debemos escribir sobre los problemas, porque eso crea pánico e incredulidad.

¿Cómo se imagina la Ucrania del futuro?Me gustaría creer que algo cambiará drásticamente, pero sinceramente creo que nuestra vida futura es similar a la que tiene Israel. Que es dura, pero sin duda mejor que estar muertos u ocupados, lo que, básicamente, también significa muertos para mucha población en ocupación.



