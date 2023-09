A vueltas con el valenciano

El próximo 11 de septiembre el nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, recibirá a la presidenta en funciones de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verónica Cantó, en un intento de calmar las aguas después del enésimo conflicto lingüístico por el uso del valenciano.

En primer lugar, por haber sido considerada nostra llengua de facto catalán por la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que no ha incluido el valenciano en la lista de lenguas cooficiales del Congreso de los Diputados, como sí ha hecho con el euskera, el gallego y el catalán. La expresidenta balear es de las que hace suyo aquello de los països catalans y seguro que está feliz con el nuevo guiño que desde Moncloa se hace al independentismo catalán.

En segundo lugar, por las declaraciones del nuevo conseller de educación, José Antonio Rovira, que abrieron de nuevo las heridas sobre el valenciano normativo y el papel de la AVL. No olvidemos que un sector de la derecha valenciana no perdona el pacto del Majestic y las cesiones de Aznar a Pujol en materia de lengua. Mazón lo sabe, pero también que este tema puede ser bandera de batalla de la izquierda y puede complicarle el otoño con movilizaciones constantes y un día nou de octubre difícil.

Conocedor de todo esto, Ximo Puig ha arrancado un compromiso a la presidenta del Congreso para que se reconozca la doble denominación catalán-valenciano. El secretario general del PSPV manifestó que el idioma no debe ser objeto de conflicto para de forma seguida afirmar que solo puede defender el valenciano el que lo habla. De nuevo la distinción entre los que hablan y los que no hablan, los de primera y los de segunda. Mazón ha acertado al manifestar que "no se es menos valenciano por no hablar valenciano en la Comunitat".

Me pregunto qué pensarán sobre este asunto la gran cantidad de migrantes, de dentro y fuera de España, que pueblan nuestras tierras. Nuevos valencianos que contribuyen con su esfuerzo a que nuestra Comunitat funcione pese a que no saben hablar valenciano.