Melendi celebrará dos décadas de su primer álbum con la gira '20 años sin noticias', a partir de octubre

Melendi celebrará las dos décadas transcurridas desde la publicación de su primer álbum, Sin noticias de Holanda (2003), con una gira que a partir de octubre pasará por solo 10 ciudades y en la que habrá colaboradores e incluirá temas que hacía tiempo no tocaba en vivo.

Así lo ha indicado la promotora de este show llamado 20 años sin noticias que arrancará el 13 de octubre en Zaragoza (Espacio Zity) y que concluirá el 22 de diciembre en Barcelona (Palau Sant Jordi), con paradas intermedias tan importantes como las de Valencia (27 de octubre, Marina Norte) y Madrid (8 de diciembre, Wizink Center).

El asturiano no pasará por su Oviedo natal en esta gira, que sí recalará en Alicante (plaza de toros, 20 de octubre), Murcia (plaza de toros, 21 de octubre), Granada (plaza de toros, 28 de octubre), A Coruña (Coliseum, 4 de noviembre), Bilbao (BEC!, 10 de noviembre) y Pamplona (Navarra Arena, 17 de noviembre).

Las entradas, según se ha informado en nota de prensa, se pondrán a la venta el próximo miércoles, 7 de septiembre, a partir de las 12:00 horas a través de su web oficial, excepto en el caso de A Coruña, donde la apertura de la taquilla se anunciará próximamente.

La promotora ha confirmado que Melendi recuperará canciones poco habituales en su repertorio reciente en directo no solo del primer álbum, sino de sus primeros discos, "canciones que no ha cantado desde hace más de 15 años", pero "reinventadas desde una perspectiva actual".

"No me arrepiento de nada, pero son canciones que hice de adolescente, cuando me creía el rey del mundo", explicó el artista a EFE al cumplir diez años de carrera ante las razones por las que ya no se sentía identificado con aquellos temas, no solo musicalmente, sino también por las alusiones al uso de estupefacientes en sus letras, una época que luchó por dejar atrás.

Según relató, fue sobre todo el nacimiento de su hija Carlota lo que le impulsó a cambiar de vida, a cortarse las rastas que lo identificaban en sus inicios y a iniciar un proceso de "limpieza" que se reflejara también en el exterior.

Ramón Melendi Espina (Oviedo, 1979), nombre completo de Melendi, conoció el éxito gracias a su citado disco de debut con un pop-rock cercano a la rumba. Posteriormente llegarían Que el cielo espere sentao (2005), Mientras no cueste trabajo (2006), Curiosa la cara de tu padre (2008) y Volvamos a empezar (2010), en los que evidenció un progresivo cambio estético y musical.

Lágrimas desordenadas (2012), Un alumno más (2014), Quítate las gafas (2016), Ahora (2018), 10:20:40 (2019) y Likes y cicatrices (2021) completan su discografía hasta el momento, hasta sumar más de tres millones y medio de copias vendidas de sus álbumes, según cifras de Sony Music.