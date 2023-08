Melendi felicita a su hija Carlota por sus 18 años con una emotiva carta: "Llegaste para salvarme de mí mismo"

Carlota, la hija mayor de Melendi, acaba de cumplir 18 años. El artista se convirtió en padre por primera vez junto a Míriam Martínez de la Vega, la que era su novia por entonces.

Con motivo de esta fecha tan importante, Melendi le ha escrito y compartido en Instagram una carta a Carlota. "Hoy es un día increíble para mí. Hace dieciocho años vino a salvarme de mí mismo, no fue de la noche a la mañana, como todo cambio profundo trajo consigo dolor, pues enfrentar esa parte de uno mismo a la que no quieres dar luz no es fácil"

"Me sostuvo en momentos difíciles y estuvo conmigo en los más felices-continúa la carta-. Es una mujer buena, inteligente y comprometida que se ha hecho a sí misma y me hace sentir muy orgulloso en lo que se ha convertido. Enfrenta sus miedos y los mira a la cara, aunque aún no los reconozca del todo, ojalá con tu edad yo hubiera sido tan valiente".

Y termina recordando que su hija es su inspiración: "Porque eres tú la melodía en mis canciones porque eres tú la que da luz a los rincones más oscuros de mi alma. Te quiero con todo mi corazón hija !!. Feliz vida que recién empieza!!!!".

Después de Carlota llegaron tres hijos más para el cantante asturiano: Marco, fruto de su relación con la también cantante Damaris Abad, y Lola y Abril, que han nacido durante su matrimonio con la argentina Julia Nakamatsu, Julia está a punto de dar a luz a su tercera hija, que hará la número cinco para Melendi, "mi tercera hija argentina", puntualizó cariñoso el asturiano.