Blanca Paloma quiere que su hermana Sara participe en el Benidorm Fest

En la última edición del Benidorm Fest, Blanca Paloma se alzó ganadora con su EAEA, un tema que finalmente no llegó a conquistar en Eurovisión. Su camino lleno de ilusión, no obstante, y sobre todo la gran acogida que disfrutó en Benidorm, la ha llevado a animar a su hermana pequeña, Sara Ramos, que participe en la próxima edición de este popular certamen musical.

Este año, el Benidorm Fest tendrá un nuevo formato y abre las puertas de par en par a nuevos talentos, que podrían tener opción de llegar a representar a España en Eurovisión.

Ya resuenan muchas las propuestas que podrían recoger el testigo de Blanca Paloma, desde Karina hasta grupos indie, solistas románticos o raperos. La eurovisiva "pichona", como la llaman, espera que los candidatos de esta edición sean grandes profesionales y que estén preparados "también emocionalmente" porque es un "camino arduo pero apasionante". Aunque confiesa que ya tiene su favorita: su hermana pequeña.

A Sara Ramos no le faltan tablas: ya intentó ir a Eurovisión Junior en 2003 junto a Úrsula y María José con su pegadizo Navegando en Internet. No tuvo suerte en esa ocasión, pero ella no ha renunciado a ese sueño, continuó con su carrera de cantante y ahora es soprano.