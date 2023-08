Amelia Bono se lamenta contra la gordofobia con un mensaje claro: "Nos tenemos que apoyar entre nosotras"

Amelia Bono, hija de quien fuera presidente del Congreso José Bono, es seguida en su cuenta de Instagram por más de medio millón de seguidores. Sus fotos, vídeos y comentarios sobre sus hábitos, tendencias, e incluso, sobre su vida familiar, son frecuentes y muy aplaudidos.

En sus post habla de muchas cosas y enseña sin pudor fotos suyas en traje de baño y con variados diseños de moda. Uno de ellos, en el que sale en bikini y hace gimnasia bailando con la ayuda de su marido, Manuel Martos, y de otro amigo, ha levantado una oleada de comentarios sobre su físico.

"¿Embarazada?" y "Haz abdominales", "Esa barriga...", "Tienes tripita"... son el modelo repetido de aquellos que consideran que Amelia Bono tiene kilos de más.

La joven, de 42 años, ha dicho que estos comentarios son feos, desagradables y destructivos. Dice Amelia que si tiene tripita es porque "es final de verano y me he comido todo lo que me ha dado la gana y más".

Amelia Bono, madre de cuatro hijos, ha recibido con anterioridad comentarios sobre su delgadez, a los que nunca ha respondido, aunque sí lo hace ahora. "Han dicho que si soy anoréxica, que si no como... pueden hacer mucho daño".

La joven ha concluido su defensa y lamento contra la gordofobia con un mensaje claro: "Entre nosotras nos tenemos que apoyar y cada una somos bonitas como somos y lo importante está aquí dentro" (y se señala el corazón).