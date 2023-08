La influencer gastronómica Delicious Martha revela cómo la cocina le ayudó a superar un grave problema de salud

Marta Sanahuja, más conocida en redes como Delicious Martha, es una joven publicista que ha logrado convertirse en una referente del mundo gastronómico y ahora ha decidido contar su historia y de cómo la comida y el deporte le ayudaron a superar la enfermedad. El pasado domingo 27 de agosto, la influencer publicó en Instagram su secreto más oculto: cómo superó la anorexia y qué fue lo que le dio fuerzas.

Así es cómo la cocina le ayudó a superar la anorexia

Marta Sanahuja publicó un carrusel en su perfil de Instagram contando su historia, empezó diciendo que no sabía qué fue lo que ocasionó dicha enfermedad. "Supongo que una mezcla de una mente sumamente perfeccionista como la mía, una baja autoestima por relaciones tóxicas pasadas, un trabajo en el que se sobrepasaron... hizo que me dejara lleva. Me olvidé literalmente de mí", declara la joven en el post.

Sus padres le apoyaron tanto que hasta tomaron la decisión de que dejara su trabajo para intentar que estuviera mejor. "Mi mente incansable no paraba de decirme que estaba perdiendo el tiempo", afirma en el mismo. La joven padecía anorexia nerviosa, pesaba 39 kilos y medía 1,75 cm. "No me gustaba lo que veía en el espejo, pero no hacía esfuerzo alguno por cambiarlo", afirma Marta Sanahuja.

Un día comenzó a hacer deporte y a interesarse por el mundo gastronómico, fue ahí cuando descubrió que su verdadera vocación era la cocina. "Comencé a comer de todo siguiendo mi dieta, en la que no consumo mamíferos, y de manera saludable", afirma la joven.

No le teme a la comida, ama su cuerpo "porque es perfecto, sea cual sea la forma y porque me sostiene de pie, me mantiene viva". En el mismo post manda mucho apoyo a quien está sufriendo esta misma enfermedad. A día de hoy tiene más de un millón de seguidores en su perfil de Instagram donde se dedica a publicar vídeos de deliciosas recetas, de ahí su nombre en la red social: Delicious Martha.

Quién es Delicious Martha

Marta Sanahuja es una publicista que, gracias a sus dotes comunicativas y su amor por la gastronomía, ha logrado convertirse en una referente social del mundo de las recetas, con más de un millón de seguidores en redes como Instagram, YouTube, TikTok o Facebook. Nacida en Barcelona hace 32 años, Marta irrumpió en el mundo de la cocina con su blog Delicious Martha y su canal de video. También ha escrito libros. El más reciente es Delicious Martha. Mis 100 mejores recetas dulces y saladas de la editorial Grijalbo. En él, Marta Sanahuja nos explica su evolución culinaria y cómo el libro ha supuesto un punto de inflexión que incluso la ha ayudado a renacer.

En una entrevista realizada por el 20 Minutos, la joven asegura que siempre ha sido autodidacta y que todo el mundo puede hacer sus recetas gracias a su sencillez. "Los lectores en este libro encontrarán mi esencia, mi forma de cocinar, que es muy sencilla, saludable y amable. Pretendo que se enamoren de la cocina y la disfruten, así como también del hecho de comer. Ya no comemos por supervivencia, comemos por puro placer", asegura la joven.

