Guía para llegar al Coca-Cola Music Experience: la L3 de Metro amplía su horario, una lanzadera de la EMT y zona 'Kiss&Ride'

El Coca-Cola Music Experience de Madrid ya ha colgado el cartel de sold out. Ante la alta afluencia de personas que se espera que asista a este evento— cerca de 25.000 personas—, que contará con artistas como Quevedo, Estopa o o Ava Max, el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un plan de movilidad para tratar de garantizar "la seguridad tanto de los asistentes a la celebración como del resto de usuarios de la vía pública". Ampliar el horario de la línea 3 (L3) de Metro, un servicio de lanzadera o una zona 'Kiss&Ride' son algunas de las medidas.

Desde Cibeles también se ha organizado un dispositivo especial de la Policía Municipal para las fechas en los que se celebrará este evento, los días 1 y 2 de septiembre. "Velará por satisfacer las necesidades en materia de seguridad", explican desde el Ayuntamiento.

Metro y Cercanías

Aunque las actuaciones no comenzarán hasta las 15.30 horas, la apertura de puertas se iniciará a las 12.30 horas para evitar aglomeraciones y "facilitar el acceso escalonado del público". Lo mismo ocurrirá con la salida de los asistentes. La música dejará de sonar a las 0.30 horas, pero el desalojo finalizará a las 01.15 horas.

Desde el Consistorio animan a utilizar el transporte público para evitar atascos en las carreteras. Una de las opciones es la L3 de Metro, ya que la estación de San Fermín-Orcasur está ubicada a aproximadamente 800 metros de la entrada del recinto. También es una alternativa para volver a casa, debido a que, desde las 0.30 horas se va a reforzar el servicio.

Además, está previsto que se amplíe el servicio de esta línea hasta las 02.30 horas. La primera estación del trayecto será San Fermín-Orcasur y hará parada en Legazpi, Embajadores y Sol. La frecuencia de los trenes será de 5 a 7 minutos.

También se puede llegar al recinto en Cercanías, ya que las paradas más próximas son Orcasitas y Doce de Octubre, de la línea C-5. Desde allí, se tardan cerca de 20 minutos hasta la entrada a la Caja Mágica. No obstante, el horario de los trenes no sufrirá cambios, siendo el último servicio a las 00.00 horas.

Lanzaderas EMT y buses interurbanos

Otra opción para llegar al evento son los autobuses de la EMT, ya que en las inmediaciones transitan las líneas 23, 78, 123 y T32. Además, hay tres nocturnas: N13, N14 y N12. Será esta última la que será objeto de un refuerzo desde las 0.30 horas hasta la 1.30. Por otro lado, los asistentes también podrán hacer uso de la línea 180 (hasta las 23.30 horas), que conecta el recinto con la plaza de Legazpi sin paradas intermedias y con las mismas tarifas que para el resto de la red.

El Consistorio ha previsto también la puesta en marcha de un servicio de lanzadera de autobuses de la EMT desde las 23.30 horas hasta la 1.20 desde el recinto. Hará paradas en Legazpi y Atocha con una frecuencia de aproximadamente 10 minutos.

Por otro lado, también se puede llegar en varias líneas de autobuses interurbanos que efectúan parada en la avenida de Andalucía, cerca de la estación de San Fermín-Orcasur. Se trata de las líneas 411, 421, 422, 424, 447 y 448.

Zona 'Kiss&Ride'

Dado que se trata de un festival al que la mayor parte de los asistentes que acuden son jóvenes que acuden acompañados de familiares o amigos que luego no acceden al recinto, se ha previsto una zona segura para la bajada y subida de estas personas. Con ello, pretenden "garantizar una mayor fluidez del tráfico". Será en la calle Antequera, en el tramo comprendido entre la avenida de los Fueros y la glorieta de San Martín de la Vega, a donde se podrá acceder a través de la avenida de Andalucía y de los Rosales.

Cortes de tráfico

Durante los días en los que se celebrará este festival se producirán cortes de tráfico en algunas calles cercanas, por lo que el Ayuntamiento recomienda hacer uso del transporte público y evitar circular por las zonas afectadas. Los tramos en los que no estará permitida la circulación son:

Calle Corindón-calle Oligisto

Calle Corindón-Camino de Perales

Calle Torrox-calle Periana

Calle Adora-Camino de Perales

Camino de Perales-Avenida de los Fueros-calle Adora-calle Torrox

Calle Corindón-calle Rutilo-calle Montaña-calle Periana

Camino de Perales en la fachada y en la zona de influencia del estadio.

Taxi y VTC

Durante el evento también estará disponible la parada habitual de taxi del Camino de Perales, justo enfrente del recinto. Además, se van a establecer puntos de recogida de viajeros por el servicio del taxi lo más cerca posible de las salidas del recinto, en la calle Embajadores y en el Camino de Perales.

La localización del servicio y la zona de recogida de viajeros que tengan previamente el servicio VTC precontratado, está previsto que se realice en la confluencia de las calles Torrox con Periana, y Adora con Periana.

Aparcamientos

Los asistentes al Coca-Cola Music Experience no podrán dejar sus vehículos en el aparcamiento del estadio. No obstante, existen varias zonas de estacionamiento en superficie que sí estarán disponibles. Se trata de las dos áreas situadas en el Camino de Perales, a ambos lados de la puerta principal. También se va a emplear el espacio que hay frente a la calle Mezquita como estacionamiento disuario, siempre y cuando no se le dé otro uso.

Además, en la calle Embajadores hay otra zona de aparcamiento habilitada asiduamente. Por último, el parque Lineal del Manzanares también será un lugar donde dejar los vehículos, aunque solo en el horario en el que se encuentra abierto, es decir, de 07.00 a 24.00 horas.