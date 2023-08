Adele admite en un concierto que quiere ser madre de nuevo pronto

Aunque de los conciertos de este pasado fin de semana de Adele en la segunda parte de su residencia en Las Vegas el momento que se ha hecho viral fue en el que defendía a un fan ante un guardia de seguridad, lo cierto es que la cantante también dio otro titular importante: está deseando ser madre de nuevo. Y pronto.

La artista de 35 años, que tiene un único hijo, Angelo, de 10 años, fruto de su matrimonio con su exesposo, Simon Konecki, entabló una conversación con una fan que estaba en el show y que tras confesarle que estaba embarazada le pidió consejo sobre qué nombre creía ella que debería ponerle al bebé.

La autora de éxitos como Rolling in the deep, Set fire to the rain o Easy on me aparece en un vídeo de Tik Tok que se ha hecho viral primero descubriendo la sorpresa de que la mujer está embarazada y, después de que esta la diga que se trata de su primer bebé y que será una niña, Adele reacciona dando a conocer uno de sus más profundos deseos.

"Qué bonito... Yo la verdad es que tengo muchas ganas de volver a ser madre pronto", afirma la cantante, que además le confesó que casi de manera inconsciente ya está buscando nombres, por si a ella le funcionase también la estrategia. "De hecho, he estado escribiendo mis listas [de posibles nombres]. Así que cada vez que veo o escucho uno que me gusta, lo anoto en el móvil", ha dicho Adele.

La artista le pregunta a la joven si ella tiene alguno favorito, explicándole que le gustan los nombres que valen tanto para hombres como para mujeres y que por eso se está debatiendo entre Parker y Spencer. Es entonces cuando Adele reconoce que ella no es la única que está buscando nombres futuribles para el bebé.

"¡No puedo decirte Parker porque a Rich [Paul, el novio de Adele desde el año 2021] le encanta ese nombre!", ha agregado la autora de Hello o Skyfall. No hay que olvidar, además, que el exitoso agente de jugadores de baloncesto ya tiene tres hijos de relaciones anteriores.

Esta no es la primera vez que Adele da a conocer sus intenciones de volver a ser madre, ya que el año pasado se lo reconoció a la revista Elle: "Por supuesto que quiero tener más hijos. Me gusta ser ama de casa y matriarca, y además una vida estable me ayuda con mi música". Eso sí, arguyó que en esos momentos no era posible porque estaba centrada en todos sus espectáculos en Las Vegas.