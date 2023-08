La adicción que ha conseguido abandonar Adele: "Ha sido más duro que dejar de fumar"

La cantante británica Adele ha confesado que ha podido abandonar una fuerte adicción, cuyo proceso de desenganche ha sido para ella aún más duro que el del tabaco.

La artista londinense ha revelado que ha dejado de tomar café, pero que el síndrome de abstinencia ha sido muy duro para ella, tal y como recoge el tabloide The Sun.

"Esta semana decidí dejar de tomar café y he tenido migraña toda la puta semana", reveló Adele. "Tuve un dolor de cabeza terrible durante dos días porque lo dejé. Mi cabeza palpitaba", dijo.

"Era como si hubiera un taladro dentro de mi cabeza. Era demasiado. Fue más difícil que dejar de fumar, más difícil que cuando quieres dejar de beber", afirmó la cantante de éxitos como Someone Like You.

"Estoy disgustada por lo que son estos síntomas de abstinencia. No me estoy rindiendo", dijo no obstante la cantante superventas.

"Tomé unos 25 cafés descafeinados ayer tratando de engañar a mi cerebro para que pensara que estaba tomando café", confesó Adele, que añadió que "la cafeína y la adrenalina deben ser lo mismo porque en el momento en que subí al escenario y todos comenzaron a cantarme, mi dolor de cabeza desapareció un poco".