Laura Escanes, en 'shock' al verse en una imagen de su etapa con Risto Mejide: "Me siento otra persona"

Cualquier tiempo pasado no tiene por qué ser mejor. Y si no que se lo pregunten a Laura Escanes, a la que le ha costado reconocerse en una imagen de hace solo unos años.

Ella misma ha sido quien ha rescatado la foto, que data de 2019, durante su etapa sentimental con Risto Mejide y cuando estaba a punto de dar a luz a su hija Roma.

"Me han salido vídeos de recuerdo del 2019, antes de que naciera Roma, y estoy en shock. Me siento otra persona. Heavy", ha escrito la influencer en sus stories de Instagram. En efecto, por aquel entonces lucía un look totalmente distinto al de ahora, ya que se ha dejado crecer el pelo.

Además, su vida poco tiene que ver con la de esa época. Divorciada de Risto Mejide, mantiene una sólida relación con el cantante Álvaro de Luna. Hace pocos días la influencer publicó una imagen en su Instagram en la que se podía apreciar un nuevo tatuaje en su mano derecha. La joven, que subió la foto con la intención de mostrar sus manos empolvadas después de hacer escalada, llamó la atención de sus seguidores por otro detalle: un tatuaje con la frase "Todo contigo".

Laura Escanes, en 2019. INSTAGAM LAURA ESCANES

Y es que, esas dos palabras coinciden con el título del último single de su novio. El artista escribió la letra de la canción inspirado en el intenso romance que está viviendo con la modelo, y ya lo ha demostrado en más de una ocasión.

Sin ir más lejos, la pareja protagonizó uno de los momentos más icónicos de redes de este verano a causa del nuevo tema. El sevillano subió a Escanes al escenario en el Zevra Festival para cantar Todo contigo junto a ella y el vídeo se hizo eco en Instagram, Twitter y TikTok.

Más allá de su vida privada, Laura se ha convertido en una de las creadores de contenido de referencia del país y en uno de los rostros más demandados por las marcas.