Laura Escanes habla de su nuevo tatuaje dedicado a Álvaro de Luna: "Todo contigo"

Hace pocos días la influencer Laura Escanes publicó una imagen en su Instagram en la que se podía apreciar un nuevo tatuaje en su mano derecha. La joven, que subió la foto con la intención de mostrar sus manos empolvadas después de hacer escalada, llamó la atención de sus seguidores por otro detalle: un tatuaje con la frase "Todo contigo".

Y es que, esas dos palabras coinciden con el título del último single de su novio, el cantante Álvaro de Luna. El artista escribió la letra de la canción inspirado en el intenso romance que está viviendo con la influencer, y ya lo ha demostrado en más de una ocasión.

Sin ir más lejos, la pareja protagonizó uno de los momentos más icónicos de redes de este verano a causa del nuevo tema. El sevillano subió a Escanes al escenario en el Zevra Festival para cantar Todo contigo junto a ella y el vídeo se hizo eco en Instagram, Twitter y TikTok.

No hay mejor descripción para su noviazgo y Escanes no lo duda, por eso ha querido que forme parte de ella para siempre. Como amante de los tatuajes, la ex de Risto Mejide ha explicado a Divinity el porqué de esta nueva pieza.

"Esa canción para mí es superespecial. Entonces, los momentos que son especiales para mí, como ya veis, los llevo tatuados", asegura Laura a la reportera del citado medio durante la premier de la nueva película dirigida por Mario Casas, Mi soledad tiene alas.

Laura Escanes deja ver su nuevo tatuaje por Álvaro de Luna por 'stories'. @lauraescanes / INSTAGRAM

Este no es el único tatuaje que la joven se habría hecho por el cantante sevillano, puesto que, días atrás, también mostró su antebrazo con un corazón y un dos dibujado dentro, número significativo en su relación.

Estas nuevas estampas en su piel llegan después de que Escanes borrase de su cuerpo todo rastro de tinta en relación con de Risto Mejide, su expareja y padre de su hija Roma. La influencer contactó hace meses con sus seguidores para que le diesen consejos sobre cómo borrarse un tatuaje, más concretamente la firma del televisivo.