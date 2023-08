Aldi retira uno de sus productos de carne: "Pedimos que se devuelva el artículo"

La cadena de supermercados Aldi ha emitido un comunicado en su página web para informar a los consumidores de la retirada de todos sus establecimientos del siguiente producto: Entrecot vaca rubia gallega 'El Mercado'. "Informamos a nuestros clientes de que retiramos de la venta este producto, ya que no cumple con los estándares de calidad definidos".

Por esta razón, Aldi solicita a aquellos clientes que hayan adquirido el producto, que lo devuelvan en cualquiera de las tiendas de la cadena para proceder al reembolso del importe correspondiente.

También retiran unos nuggets veganos

Para cualquier consulta, los consumidores pueden contactar con Aldi a través del teléfono 900 902 466 o en el correo electrónico contigo@aldi.es.

Hace apenas unos días, la cadena emitía otro comunicado en el que también informaban de la retirada de otro de sus productos más populares: The wonder nuggets 'My Veggie Day'.

Una retirada que también se producía por precaución al no cumplir tampoco con los estándares de calidad definidos. El lote del producto afectado en este caso era el 23202, con fecha de caducidad del 26 de agosto de 2023.