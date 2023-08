Patricia Pardo habla por primera vez de su futuro hijo junto a Christian Gálvez: "Será niño. Estamos negociando el nombre"

La presentadora de El Programa de Ana Rosa ha hablado por primera vez sobre su futuro bebé.

Patricia Pardo, que desde hace un tiempo sale con el también presentador de Mediaset Christian Gálvez, ha regresado este lunes de sus vacaciones y al comenzar el Club Social, la tertulia de corazón de su programa, sus compañeros no han dudado en preguntarle por su embarazo.

"Es un niño"

Sandra Ladro le decía que estaba radiante y siendo preguntada por el sexo del bebé ha confirmado: "Es un niño". "Ya estoy muy gordita", ha dicho Pardo, que también ha asegurado que sus dos hijas "están como locales por tener un hermanito". "Si Dios quiere llegará a principios de enero", ha adelantado. Sobre la reacción del padre, el popular presentador Christian Gálvez, la también conductora televisiva ha declarado que "está entusiasmado" y que le daba igual el sexo del bebé.

Una dura negociación: ¿Qué nombre le pondrán?

Lo que parece que no le da tan igual a Gálvez es el nombre que le pondrán al bebé. "Con los nombres estamos en plena negociación. Él quiere un nombre y yo quiero otro" . ¿Querrá ponerle de nombre Leonardo como su admirado Da Vinci?

Y por si esto fuese poco dilema, ha añadido: "Y mis hijas quieren Carlos de toda la vida. Están obsesionadas y Carlos, lo siento hijas, no lo veo".

Hablando sobre el tiempo que Patricia Pardo ocultó a sus compañeros de programa su estado, la periodista ha dicho: "Yo decía... Alguien me va a preguntar algo. Yo creo que la gente sabe que tengo mala leche y que nadie se atrevía a preguntarme en la redacción porque ya al final se me notaba mucho. Casi no podía ni cruzar las piernas".

"Lo llevo estupendamente bien. También lo llevé bien con las otras dos niñas y espero estar aquí con vosotros hasta el final", ha comentado Patricia Pardo para zanjar el tema y pasar a comentar en el programa la actualidad social.