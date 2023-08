Gabriel Rufián no cobra 10.917 euros al mes

En los últimos días se ha viralizado en Twitter el siguiente mensaje, publicado por un usuario anónimo: "Rufián: "Yo tengo un hijo. Les puedo asegurar que no me pagan la beca comedor. A todos mis primos de Jaén se la pagan y se la pagamos nosotros, todos nosotros [los catalanes]". ¿Será que no se la pagan porque cobra 10.917 € cada mes de todos los españoles, o porque es catalán?".

El tuit va acompañado de un vídeo en el que puede verse al diputado por ERC y portavoz del mismo grupo en el Congreso en una conferencia. Sus palabras son: "Yo tengo un hijo. Le puedo asegurar que a mí no me pagan la beca comedor. A todos mis primos de Jaén se la pagan, ¿eh? Y se la pagamos nosotros, todos nosotros. Eso no significa que no tengamos que ser solidarios. Significa que tenemos que ser solidarios en tanto en cuanto queremos serlo, no porque nos obliguen".

Sin embargo, esto es falso. Rufián no cobra 10.917 euros al mes, según el Régimen económico del Congreso. Además, el vídeo no es actual. Circula por redes, por lo menos, desde finales de 2017.

El Régimen económico del Congreso de los Diputados no estipula que Rufián cobre 10.917 euros al mes



De acuerdo con el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 24 de agosto, con la relación de personas que han adquirido plena condición como representantes parlamentarios en la XV Legislatura, Gabriel Rufián es diputado por ERC. Según el Boletín Oficial del Estado del 27 de junio, en el que se establecían las candidaturas para las elecciones generales del 23 de julio, Rufián se presentaba por Barcelona.

Además, de acuerdo con su perfil oficial de Twitter y la web de ERC, Rufián es el portavoz de este grupo en el Hemiciclo. En el histórico de cargos de la página del político en la Cámara Baja no figura ningún otro cargo desde el pasado 17 de agosto, fecha de la sesión constitutiva de las Cortes.

Por lo tanto, la información expuesta en el Régimen económico del Congreso de los Diputados establece que Gabriel Rufián percibe 3.126,89 euros al mes como diputado, 1.938,25 euros mensuales en concepto de gastos de representación y 1.031,15 euros al mes de libre disposición como portavoz, y una indemnización de 2.008,61 euros al mes por ser parlamentario de una circunscripción que no es Madrid. En total, 8.104,90, no 10.917 euros al mes.

El vídeo viralizado no es actual



Dada la mala calidad del vídeo, desde Infoveritas no han podido verificar el origen del corte que se ha viralizado. Una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta de Google da como resultado otras publicaciones en Twitter de distintas fechas: 10 de agosto de 2022, 19 de junio de 2022 y 12 de enero de 2023.

No obstante, una búsqueda en Google con las palabras clave ‘rufián’ y ‘beca comedor’ arroja diversos resultados en distintos medios locales de Jaén. Algunas de estas informaciones son "Protesta de Rufián porque 'con sus impuestos' paga el comedor de sus primos de Jaén", del medio Jaén (este resultado aparece también en la búsqueda inversa); "Rufián, y sus 'primos becados' de Jaén", de La contra de Jaén; o "El despectivo discurso de Gabriel Rufián sobre sus primos de Jaén por las becas comedor", de Hora Jaén. Las tres noticias son del 3 de enero de 2018 y están ilustradas con el corte viralizado.

Sin embargo, las dos últimas noticias incluyen otro tuit de un usuario anónimo: "Gabriel Rufián pillado en un discurso supremacista, perdonándoles la vida a sus primos de Jaén". El mensaje, que va acompañado del mismo vídeo, es del 31 de diciembre de 2017.

De este modo, Infoveritas verifica que es falso que Gabriel Rufián, diputado por ERC y portavoz de dicho grupo en el Congreso, cobre 10.917 euros al mes. Según el Régimen económico de la Cámara Baja, y por los cargos que ostenta actualmente, su salario es de 8.104,90 euros. Además, el vídeo viralizado en el que habla de unas becas comedor es de, por lo menos, finales de 2017.