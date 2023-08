El bulo de que Cristina Almeida dijo que Rubiales también quiso besarla

A raíz del beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la jugadora Jenni Hermoso en la celebración del título del Mundial de Fútbol por parte de la selección española, se han comenzado a difundir otros contenidos que atribuyen a la exdiputada de Izquierda Unida Cristina Almeida la frase "a mí también me quiso besar Rubiales", y por los que nos habéis preguntado al chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319).

Los mensajes que se difunden aseguran que Cristina Almeida habría pronunciado estas palabras el lunes 21 de agosto de 2023 en la Cadena SER. Maldita.es se ha puesto en contacto con Cristina Almeida para contrastar la veracidad de estas supuestas declaraciones. La política y abogada asegura que son falsas. "No conozco de nada a Rubiales ni he estado nunca con él, ni mucho menos he podido decir nada de eso", escribe a Maldita.es.

Cristina Almeida no participó en ninguno de los programas que se emitieron el lunes 21 de agosto de 2023 en la Cadena SER en toda España (Carrusel deportivo, El faro, Sofá sonoro: Franco Battiato, Si amanece nos vamos, Hoy por hoy, Hora 14, SER deportivos, La ventana, Hora 25 y El larguero) ni en las conexiones locales. Tampoco en los días posteriores a la celebración del Mundial.

No hay rastro de estas supuestas declaraciones ni de la intervención de Cristina Almeida en las redes sociales de la Cadena SER o los perfiles oficiales de los programas que se emitieron el 21 de agosto. Tampoco en medios de comunicación o agencias de noticias. Por lo tanto, es un bulo que Cristina Almeida haya dicho el 21 de agosto de 2023 que Luis Rubiales también quiso besarla. No hay rastro de estas palabras y la exdiputada asegura que son falsas.