Un hijo de Bolsonaro, investigado por estafa y blanqueo: registran dos de sus domicilios

La Policía brasileña realizó este jueves registros en domicilios vinculados a Jair Renan Valle Bolsonaro, hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por estafa y blanqueo de capitales. Las actuaciones se enmarcan dentro de una operación policial que busca "reprimir la práctica" de supuestos "crímenes contra la fe pública y asociación ilícita, además de delitos cometidos en perjuicio del erario", señaló la Policía Civil de Brasilia en una nota.

Entre los objetivos de la acción figuran dos apartamentos asociados al hijo menor de Bolsonaro: uno en Brasilia y otro en la ciudad de Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina, en el sur del país. En el transcurso de la operación, los agentes le confiscaron un teléfono móvil, documentación y un disco duro.

Desde marzo pasado, Jair Renan trabaja como auxiliar en el gabinete de un senador aliado de su padre, Jorge Seif, quien fue secretario de Pesca durante el Gobierno del líder ultraderechista (2019-2022) y el año pasado fue elegido para ocupar un escaño en la Cámara Alta por Santa Catarina.

Ya había sido investigado

En 2021, Jair Renan ya fue investigado por supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero ante las sospechas de que actuó para favorecer a un grupo empresarial cuando su padre estaba en el poder, pero el caso se archivó el año pasado ante la falta de pruebas. Su abogado, Admar Gonzaga, confirmó a medios locales los registros y dijo que su cliente está "sorprendido" con lo sucedido.

Por otro lado, uno de sus hermanos mayores, el senador Flávio Bolsonaro, criticó la operación y aseguró que Jair Renan "no tiene la menor capacidad de hacer" lo que apuntan las autoridades. "Me llama la atención porque es una persona que no tiene donde caerse muerta y está siendo investigada por blanqueo de capitales", expresó a los periodistas.

En la operación de este jueves, los agentes también cumplieron órdenes de arresto contra dos sospechosos dentro de esta trama investigada por estafa, falsificación de documentos, evasión fiscal y lavado de dinero, y que actuaría a través de empresas fantasma con el objetivo final de ocultar el patrimonio de los investigados. El hijo menor de Bolsonaro no está entre los objetivos para su busca y captura.

La operación se produce en un momento en que el expresidente brasileño está hospitalizado en São Paulo para una batería de exámenes. El líder ultraderechista también afronta problemas con la Justicia brasileña al ser investigado en varios casos, entre ellos por la asonada golpista del 8 de enero, cuando miles de sus simpatizantes invadieron de forma violenta las sedes de los tres poderes.

En otro frente judicial, el exgobernante fue inhabilitado por ocho años por el Tribunal Superior Electoral (TSE), el pasado 30 de junio, por difundir bulos y atacar de forma grave el sistema electoral y las instituciones democráticas.