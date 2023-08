Muere tras acudir a urgencias y que los médicos confundan una contractura con una obstrucción en la carótida

El fallecimiento de un ser querido duele aún más cuando la causa ha sido una posible negligencia médica. Esto es, precisamente, lo que han denunciado los familiares de un hombre con discapacidad que murió tras acudir en dos ocasiones a urgencias en Málaga.

Así, este lunes, Espejo Público ha contactado en directo con los familiares del hombre, quienes han denunciado que, después de que les informase de un fuerte dolor en el cuello, acudieron al servicio de urgencias del centro de salud malagueño.

En el centro sanitario les aseguraron que se trataba de una contractura producida por una mala postura y, por ello, le indicaron tomar una medicación para paliar el dolor. Pero el dolor no remitía y, tras asegurar que no quería ni comer, los familiares volvieron a llevarle a urgencias, aunque esta vez al hospital.

De nuevo, los sanitarios le indicaron que se trataba de una contractura y le pusieron una inyección, aunque la hermana del fallecido ha destacado que, pese a la discapacidad del hombre, no le permitieron pasar acompañado a la consulta: "Él no se sabía expresar bien y no podía explicar bien lo que le pasaba".

Hacia la mitad de la tarde, como han indicado los familiares, el hombre se fue a visitar a su novia y fue esta quien llamó por teléfono para comunicar que este se había quedado dormido y no respondía a los estímulos. Así, la hermana de la víctima se trasladó al lugar en el que se encontraba y llamó a los servicios de urgencias, quienes confirmaron el fallecimiento.

Así, durante su conexión con el matinal de Antena 3, entre lágrimas, la mujer ha destacado que el informe preliminar de la autopsia indica que el fallecimiento se produjo a causa de una obstrucción en la carótida hacia la aorta: "Si le hubieran hecho un escáner o una analítica quizá hubieran sabido lo que le pasaba. Lo único que pedimos es que a los niños que no pueden comunicarse se los mire bien".

Finalmente, Espejo Público ha contactado en directo con la Defensora del Paciente, quien ha asegurado que las personas con dificultades para expresarse o comunicarse deben acudir acompañadas a las consultas médicas para garantizar una atención correcta.