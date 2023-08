Dos ayuntamientos del PP suspenden los conciertos de José Manuel Soto por sus insultos a Pedro Sánchez

Los Ayuntamientos de Bormujos (Sevilla) y Villacarrillo (Jaén), ambos gobernados por el PP, han decidido suspender los conciertos que José Manuel Soto iba a ofrecer en sus fiestas municipales a raíz de las declaraciones del cantante en redes sociales contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus votantes.

En el caso de la localidad sevillana el concierto estaba previsto para el próximo jueves 24 de agosto y en el de la jiennense para el 9 de septiembre.

El motivo de estas suspensiones es un tuit publicado por Soto el pasado sábado, que ya ha sido eliminado, en el que podía leerse: "Voy a aprovechar este momento de sosiego veraniego junto al mar para hacer uso de mi libertad de expresión y cagarme en @sanchezcastejon, en su puta madre y en los millones de hijos de la gran punta que están de acuerdo con que España esté en manos de sus peores enemigos, que os jodan".

En un comunicado, difundido este domingo, la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero, ha rechazado las declaraciones realizadas por José Manuel Soto, ya que "no representan la postura oficial de este Ayuntamiento ni reflejan las opiniones ni formas de actuar del nuevo Gobierno de Bormujos".

Romero ha señalado que "el gobierno local trabaja para todos los ciudadanos y no tienen cabida el insulto ni las faltas de respeto" y ha afirmado que el "fomento de la convivencia, la diversidad y la inclusión son ejes fundamentales de nuestra acción de gobierno".

Lola Romero ha recordado que su objetivo es "trabajar por solucionar problemas y no generarlos" y ha anunciado que el ayuntamiento ya está trabajando en otras opciones musicales para sustituir a Soto.

El ayuntamiento de Villacarrillo también ha decidido suspender el concierto del cantante a raíz de las declaraciones de Soto, que enmarcan en su "responsabilidad personal y no representan la postura oficial del Ayuntamiento ni reflejan las opiniones del gobierno local".

"Como institución, nos esforzamos por fomentar la convivencia pacífica y el respeto mutuo entre todos los ciudadanos, sin importar sus diferencias políticas, religiosas o de cualquier otra índole. Valoramos la diversidad y la inclusión como pilares fundamentales de nuestra comunidad", ha defendido el consistorio jiennense, que ha reiterado su compromiso de "trabajar en beneficio de todos los ciudadanos, manteniendo un ambiente de armonía y respeto".

El cantante sevillano se disculpa

El cantante José Manuel Soto este domingo ha publicado otro tuit en el que pide disculpas a todos los que se hayan podido ofender con sus palabras.

"Llamar hijo de puta a alguien es una expresión popular muy española que está en El Quijote y en todos los clásicos, no hay que ofenderse tanto. A mi me llaman a diario fascista, nazi y cosas peores y me lo tomo con deportividad. Dicho esto pido disculpas a los ofendidos", ha respondido el cantante en sus redes sociales.