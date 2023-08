Mette-Marit de Noruega al cumplir 50 años: "Ahora me preocupa mucho menos lo que la gente piensa de mí"

Su boda fue sin duda, hace 22 años, el triunfo del amor más valiente. Madre soltera de un niño de cuatro años, sin estudios universitarios y con una vida inclinada del lado turbio, Mette-Marit consiguió doblegar a la rígida monarquía noruega y casarse con el amor de su vida, Haakon.

Su marido cumplió 50 años el pasado 20 de julio. Ella los cumplirá mañana, 19 de agosto. Ambos celebrarán una gran fiesta en el patio del castillo de Oslo, a la que está previsto que acudan alrededor de 380 invitados, tal y como ha dado a conocer la Casa Real Noruega. Será el próximo 25 de agosto, fecha de su 22 aniversario de boda.

Con motivo de su 50 cumpleaños, la esposa del heredero noruego ha concedido una entrevista a la revista D2, en la que habla sobre el paso del tiempo, su visión de la prensa, la salud mental, cómo es la vida como miembro de la realeza, así como de la costura, una habilidad que se ha convertido en su nueva afición.

"Cuando cumples 50 años, realmente te das cuenta de que la vida no es interminable" declara Mette-Marit, desde la biblioteca de Skaugum, la residencia oficial de los príncipes herederos.

"Hay algo muy bueno en tener esta edad y es la seguridad. Ahora me preocupa mucho menos lo que la gente piensa de mí, tengo otras prioridades" dice la princesa rotunda a pesar de la timidez que la caracteriza.

Y concluye: "Me preocupan las cosas más cercanas. No estoy tan pendiente del mundo o el panorama en general. Lo más importante en mi trabajo ahora es ser una buena madre". La princesa tiene tres hijos: Marius es el hijo mayor de Mette-Marit, que ahora tiene 26 años. De su unión con Haakon nacieron Ingrid, la heredera, que tiene 19 años, y Sverre Magnum, de 17 años.

Sobre qué habría sido de ella si no hubiera conocido a su marido, Mette-Marit es sincera: "La verdad es que es una pregunta que me he hecho un par de veces, pero no tengo ni idea de cómo hubiera sido", y añade: "Creo que fue muy bueno conocerlo".

Muy preocupada por la salud mental y por la juventud, dos de las áreas principales en las que ha enfocado su trabajo como Princesa, Mette-Marit ha querido explicar por qué decidió enfocarse en estos dos frente. "Experimenté una serie de desafíos cuando era joven, y luché por encontrar un camino en mi vida. Además, también creo que fue bastante desafiante para mí el período en que conocí a mi esposo".