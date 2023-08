Vecinos de Arafo, epicentro del incendio de Tenerife: "No se puede salir de casa, hemos puesto toallas mojadas en ventanas y puertas"

Se duerme muy poco de noche y los días están siendo muy duros en casa de Crisvir Gallardo Mesa, vecina de Arafo, el municipio epicentro del peor incendio en las islas Canarias en 40 años, precisamente donde el fuego comenzó la noche del 15 de agosto y la localidad con más hectáreas arrasadas, por encima del millar (1.435).

Pero, al menos, la familia de Gallardo –la pareja, un hijo de 7 años, y una abuela "dependiente"– no se cuenta entre las cien familias evacuadas del municipio, todas residentes de la parte alta, junto al monte. Su vivienda está afortunadamente ubicada en la zona baja del casco urbano, desde donde puede divisar el incendio a lo alto, que cada pocas horas graba con su móvil en vídeos que comparte en redes sociales.

En el último vídeo compartido este viernes a primerísima hora se aprecian llamaradas de fuego en el monte y unas columnas de humo que se ciernen sobre el municipio, malogran el aire que respiran, les quitan el sueño y han cambiado sus rutinas. "Está bastante feo", reconoce.

Gallardo cree que su casa está a salvo del fuego, pero viven casi confinados. "Anoche intenté subir, a eso de las las once de la noche, a la parte alta para una última imagen del incendio, pero no pudimos salir de casa. Por el humo y la caída de cenizas. Tuvimos que poner toallas mojadas en ventanas y puertas por el olor a quemado".

Prohibido salir de casa

El incendio forestal declarado el pasado martes en Tenerife continuaba este jueves fuera de control. Los últimos datos de los grupos técnicos registraron que el número de hectáreas de terreno afectadas ascienden a 3.273. El incendio de Tenerife afecta ya a cerca de 3.800 hectáreas y puede dejar sin agua a varias poblaciones. (ATLAS)

A su hijo, de 7 años, le tiene prohibido salir a la calle a jugar, precisamente lo que más le apetece hacer en vacaciones. "Está asustado, quiere salir al patio, pero con la ceniza no puede. Lo entiende, está pendiente de lo que sucede, y pregunta mucho".

A pocos metros de la casa de Gallardo está el Bar Chicho, donde toma café Jonathan Gutiérrez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Arafo, quién reconoce que en el municipio el aire está irrespirable. A los vecinos les lloran los ojos. "El humo está bajando hacia el casco urbano, hemos activado alertas a la población para que intenten no estar en la calle, sobre todo niños, mayores y personas con enfermedades respiratorias".

En el consultorio médico de Arafo, la administrativa y dos médicos están trabajando, con mascarilla, pero tienen pocos pacientes, aseguran. "Aquí están todos prácticamente confinados. El aire está horrible", dice Isabel, la administrativa. Entre sus pocos cometidos especiales por el incendio que les rodea, los doctores dicen que están recetando medicamentos a los desalojados de otros municipios albergados en Arafo.

Arafo 22:20



No, no es un episodio de Star Wars.



Es la noche de las cenizas cubriendo todo el valle de Güímar y otros perímetros.



Ya toca usar la mascarilla pues el aire está muy cargado de humo y cenizas.#IFArafoCandelaria pic.twitter.com/5oKuVtPi9u — 𝘎𝘦𝘳𝘢𝘳d. (@IbelliWeather) August 17, 2023

El teniente alcalde Gutiérrez de la localidad explica que entre los vecinos cunde la tristeza, rabia e impotencia.

Tristeza, rabia e impotencia

La tristeza es por ver cómo el fuego ha arrasado una de las joyas de la biodiversidad del municipio, el barranco de Añavingo. "Para los araferos y araferas es una zona muy importante. Nos ha dado tiempo a bajar al santito (una pieza de San Agustín a la que se va en romería), pero en cuanto a la parte medioambiental, y a la vegetación, es una pena", dice mientras enumera los ingentes esfuerzos realizados para la recuperación de este sendero. "Hay vegetación que solo existe ahí. Imagínate que se han perdido toda. Ese barranco es, cariñosamente hablando, de lo que más pena nos da".

La rabia que sienten los vecinos es por el convencimiento de que el fuego fue provocado. Según explica Gutiérrez, "se cree que es intencionado por la hora a la que comenzó, las doce de la noche, en un día de fiesta, con una noche fresca y por el lugar, conocido como 'Media Montaña', un terreno de vegetación baja pero la mejor zona para iniciar un buen fuego", se lamenta el teniente alcalde.

Desde el ayuntamiento de Arafo, que ha suspendido sus fiestas de agosto por el fuego, agradecen las continuas llamadas de vecinos que se ofrecen su ayuda, pero lamentan no poder contar con todos ellos. "Entendemos que muchos vecinos sientan impotencia. Quieren ayudar pero no pueden. Ni a nosotros nos dejan estar ni actuar dentro del fuego, ves que se quema y no puedes hacer nada, solo confiar".

En el último vídeo publicado en redes por la vecina Crisvir Gallardo, ella dice temer que las llamas crucen un paraje llamado Monte Verde, lo que pondría en peligro nuevas y extensas zonas de Guimar. El teniente alcalde, Gutiérrez, cree que se está haciendo buena labor aguantando las llamas en lo alto, aunque con el fuego nunca se sabe: "Esperemos que no, pero si sigue el día así y el humo dificulta la actuación de los medios aéreos y la naturaleza no nos ayuda, lo vamos a tener complicado".