Juanjo Peña, sobre las declaraciones sobre Raquel y Alma Bollo en '¡Vaya vacaciones!': "Creo que he aportado más contenido"

Luján Argüelles dio paso durante el debate de ¡Vaya vacaciones! a las declaraciones que dio Juanjo Peña, expareja de Alma Bollo, sobre la situación que estaba viviendo con ella y Raquel Bollo por la custodia de su hija.

Tras las imágenes, Juanjo fue rotundo: "Creo que he aportado mucho más contenido que las historias de nuestros ex". Pese a todo, justificó el motivo por el que habló de ello. "Tenían que saber el motivo por el que se me conocía, pero el programa era para que me conocieran a mí".

"Hay ciertas cosas que no me gustan verlas, ni vivirlas", respondió Aguasantas, pareja sentimental de Juanjo y ex de Manuel Cortés -hermano de Alma Bollo-.

Aguasantas sobre Juanjo: "Me duele verle así, él es más que el tema del clan Bollo"



Luján quiso saber la opinión de Raquel Bollo, aunque no estuvo acertada, dado que le preguntó a Makoke, pensando que tenían "una amistad más intensa". "No hemos hablado nada, no somos tan amigas", respondió.