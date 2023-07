Juanjo Peña relata sus problemas con Alma Bollo, su expareja y madre de su hija: "Me engañó y Raquel se quedó la custodia"

Juanjo Peña, pareja sentimental de Aguasantas Vilches -con quien compite en ¡Vaya vacaciones!- relató entre lágrimas la difícil relación que mantiene con Alma Bollo, su expareja y madre de su hija Jimena.

El concursante estaba compartiendo sus inquietudes con Javier Tudela, a quien le confesó el problema que tuvo cuando Alma Bollo le dijo que se iba a concursar a Supervivientes.

"Firmé un convenio regulador porque me engañó. Me dijo que nos darían ayudas y me vendría bien para el tema de la manutención", le relató Juanjo a su compañero. "Ahí constábamos como separados", detalló.

El problema llegó cuando "tres días después", la joven le dijo que iría a concursar al reality de Telecinco. "Había una cláusula que decía que la custodia se la quedaba la abuela materna, es decir, Raquel Bollo", aseguró.

"Otra persona te dice que si tú eres el padre, lo normal es que te la quedes tú y cuando salga del concurso sigamos como estábamos", se quejó Juanjo mientras comenzaba a llorar. "La echo mucho de menos", dijo sobre su pequeña Jimena.