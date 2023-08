Makoke y Marta Peñate se enfrentan cara a cara en el debate de '¡Vaya vacaciones!': "Te felicito, qué bien actúas"

Si los espectadores pensaban que las peleas de Makoke y Marta Peñate iban a quedar aparcadas en la villa de República Dominicana, se equivocaban. El binomio volvió a enfrentarse en el debate, donde nadie quedó al margen tras ver la pelea en directo en Telecinco.

Las dos celebrities desfilaron por la pasarela que se encontraba en medio del plató mientras sonaban los insultos que se propiciaron en ¡Vaya vacaciones!: "Mala bicha, sibilina, víbora, poco natural, falsa...".

"¡Cuánto te he echado de menos!", saludó con ironía Peñate a su compañera. "Eres un animal televisivo, has hecho muy bien tu papel, pero no creo que seas el personaje que has querido demostrar", le recriminó Makoke.

Marta no se cortó un pelo, y menos una vez vista la reacción de los espectadores al reality. "Te doy la enhorabuena, porque has quedado mucho mejor desde fuera", le respondió a la ex de Tony Spina (pareja de Marta).

"Te felicito, qué bien actúas", parafraseó Marta a Shakira, atacando así a Makoke en la misma posición inicial del plató. Sin embargo, tampoco la rubia se iba a quedar callada: "Me da igual que hagas tu papel, pero no a mi costa".

Tras esto, comenzó el debate con el resto de los compañeros, dejando aparcada la escena entre ambas personajes. "No hay ni un vídeo mío hablando mal de ti", concluyó Makoke antes de que Luján les cortase.