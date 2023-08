Los concursantes de '¡Vaya vacaciones!' desmienten a Marta Peñate y defienden a Makoke: "Estábamos de risas"

Uno de los ataques que Marta Peñate le recriminó en el debate de ¡Vaya vacaciones! a Makoke fue aquel en el que le propuso "ponerse a dieta", tal y como contó la misma periodista.

Luján Argüelles fue la primera en dar su opinión sobre el supuesto comentario que tanto daño le hizo a Marta. "Hay que tener mucho cuidado porque es un tema delicado y no sabes cómo se lo puede tomar la otra persona", intervino la presentadora.

Sin embargo, todo dio un giro radical cuando los compañeros, incluso aquellos con los que Makoke no se llevaba bien en el programa, defendieron a la madre de Javier Tudela, como Aguasantas Vilches.

Makoke explica su versión sobre el comentario de la dieta y Marta estalla 🤯🤯



🥥 #VayaVacacionesDebate

🔵 https://t.co/rVZAg8Rc22 pic.twitter.com/OM4v29gl84 — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) August 17, 2023

"Estábamos de risas en la piscina, se entendía que era una broma", añadió Álex Zacharías. "Incluso le dije que se parecía a Karol G, pero no por gorda, sino por bichota", recordó Luna Zacharías.

Marta intentó darle la vuelta y recalcar que a ella "no le sentó bien". "Me lo tomé a risa, pero luego yo le hacía comentarios de bromas a ella y no le sentaba bien", se justificó la periodista.