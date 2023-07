Marta Peñate y Makoke discuten por Tony Spina: "Ella le puso los cuernos"

Marta Peñate y Makoke se enfrentaron durante el programa de ¡Vaya vacaciones!, emitido durante la noche del jueves debido a la relación que la segunda tuvo en el pasado con Tony Spina, concursante y pareja de Marta.

"Ella [Makoke] se las da de que quiere mucho a Tony, pero Kiko Matamoros me contó a solas que ella le puso los cuernos", le reveló Marta Peñate a Cristina Porta, que quedó boquiabierta tras la confesión.

La exparticipante de La isla de las tentaciones, molesta con la exmujer de Matamoros, hizo un brindis "por la falsedad", provocando que Makoke se marchase. "Quien se ofenda que se vaya", calentó el ambiente Peñate.

"Yo ya no sé qué hacer", le dijo la madre de Javier a Cristina. "Has sido muy falsa. He intentado conocerte y tú no te has preocupado por hacerlo", le atacó Marta. "Aquí la única falsa eres tú, como se vio en los vídeos", defendió así Tudela a su madre.

Madre e hijo se marcharon del jardín de la villa, donde estaban casi todos los concursantes presenciando el enfrentamiento. Tras esto, ambas mujeres rompieron a llorar por separado, teniendo que ser consoladas por sus compañeros más cercanos.