Europa Press via Getty Images

Tamara Gorro ha vuelto a hablar sobre la vida personal de Albert Rivera. Y es que si bien hace unos días desmintió que el expolítico estuviera enamorado de la actriz Aysha Daraaui, ahora ha negado que tenga una relación sentimental con Carla Cotterli, la mujer con la que fue fotografiado recientemente compartiendo paseos, abrazos y besos.

"Tú imagínate que me ves cada día con un amigo, ¿Qué va a ser mi novio? Pues no. A lo mejor llegará el momento en el que sí, pero no es así siempre", ha opinado la empresaria tras ser preguntada por los periodistas de GTRES y Europa Press.

Estas palabras llegan poco después de que negara en Y ahora, Sonsoles el supuesto romance con Daraaui. "Yo soy amiga de Albert, yo te aseguro, me consta, sé y puedo asegurar que Albert Rivera no tiene pareja, ni entra en sus planes tener pareja", explicó.

Por su parte, ni el ex de Ciudadanos ni Cotterli se han pronunciado sobre las imágenes que Semana sacó a la luz este miércoles, y en las que ambos aparecían, muy cariñosos, disfrutando de un rato en la playa.