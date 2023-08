A raíz de las nuevas imágenes de Albert Rivera con otra mujer que no sería Aysha Daraaui, Así es la vida ha comentado la vida sentimental del expolítico.

Así, José Antonio Avilés ha dado información de la situación: "A mí un familiar muy cercano de Malú me ha dado dos datos que me parecen muy importantes".

Al darlos, el colaborador ha revelado que se trataría de uno de los progenitores de la cantante: "Me sitúa la ruptura de su hija... Ya la he liado". Ante el fallo, Avilés ha decidido explicar que se trataba del padre, y seguir así con la explicación.

"He hablado con el padre de Malú y me sitúa la ruptura de su hija con Albert Rivera en mayo, a pesar de todo lo que se ha dicho", ha explicado. "Y me ha dicho literalmente: Todo el mundo tiene derecho a disfrutar y a mi hija la vais a ver disfrutar también'".