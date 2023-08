Madrid descarta un "vacío legal" tras el fin de la moratoria de las cocinas fantasma

La moratoria que regulaba las cocinas fantasma en Madrid ya ha expirado. Lo hizo este miércoles, 16 de agosto. Esto ha generado cierta inquietud entre algunos vecinos, ya que hasta que la Comunidad no dé el visto bueno a las nuevas normas urbanísticas que aprobó el Ayuntamiento en el último pleno no habrá ninguna regulación relativa a este tipo de negocios. Sin embargo, desde Cibeles son claros: "no creo que se vaya a dar ningún vacío legal".

Así lo ha expresado este jueves la vicealcaldesa y delegada del área de Seguridad y Emergencia, Inmaculada Sanz. Argumenta este planteamiento con "los plazos que maneja el Ayuntamiento y el periodo que existe para otorgar una licencia". Y es que para que una nueva cocina industrial abriese en la capital se necesitarían tres meses. Además, confía en que el visto bueno que la Comunidad debe dar a las nuevas normas urbanísticas llegue antes de los cuatro meses que tiene como plazo máximo.

Por otro lado, Sanz ha culpado a Vox, PSOE y Más Madrid, de la incertidumbre generada para los próximos meses en relación a las cocinas fantasma. "En la legislatura pasada, no pudimos aprobar las normas urbanísticas, que hubieran resuelto este asunto con mucha más antelación si la oposición, tanto la izquierda como Vox, si no las hubieran bloqueado", ha declarado la vicealcaldesa. Y es que, en aquel momento, el equipo de Gobierno aprobó una moratoria cuyo plazo expiró este miércoles.

"La Comunidad tiene ahora cuatro meses para ratificar las normas urbanísticas, pero confiamos en que pueda hacerlo de una manera anticipada", ha expuesto Sanz. Además, "dado los plazos que son necesarios para esas licencias, entendemos que no va a haber ningún tipo de vacío legal y que todas las peticiones que pueda haber se van a tener que acoger a esas normas urbanísticas", ha añadido.

Unas normas sin retroactividad

En lo que respecta a las cocinas industriales que ya estaban instaladas en Madrid antes de que fuesen aprobadas las nuevas normas urbanísticas, no habrá cambios. "La retroactividad no cabe en estas normas", ha apuntado la delegada de Seguridad y Emergencias. "No es una cuestión que decida el Ayuntamiento", ha añadido.

No obstante, ha defendido que "la solución que se ha dado es buena y está trabajado". Por ello, considera que "resuelve" la situación de incertidumbre y quejas vecinales por la implantación de nuevas concinas fantasma en la capital.

Qué dicen las normas

Las nuevas normas urbanísticas prevén nuevas limitaciones a la hora de conceder una licencia. Solo podrán estar ubicadas en zonas residenciales si su superficie no supera los 350 metros cuadrados y la zona de carga y descarga se encuentra en el interior de un local industrial. Pretenden con ello reducir los problemas de movilidad que generan los transportistas y riders y los ruidos que van ligados a esta actividad. Tampoco estará permitida la instalación de más de ocho cocinas en un único establecimiento.

Esta nueva regulación acota la actividad de estos negocios, pero no están incluidas algunas de las peticiones que hacían desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (Fravm) y la asociación de damnificados. Pedían que se impidiese su instalación a menos de 500 metros de equipamientos sensibles como colegios o centros de salud y reclamaban que fuese obligatorio realizar informes de impacto ambiental y movilidad. Otra de sus exigencias era la limitación horaria.