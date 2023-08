El entrenador de Muay Thai de Daniel Sancho: "Que pague lo que tenga que pagar, pero si no me lo demuestran no me lo creo"

El ingreso de Daniel Sancho en prisión tras haber confesado el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta ha generado una gran conmoción en nuestro país y, sobre todo, entre las personas más cercanas al hijo del actor Rodolfo Sancho.

Así, este jueves, El programa del verano ha podido hablar, en exclusiva, con el entrenador de Muay Thai de Daniel Sancho quien ha apuntado que, desde abril y hasta junio, el joven acudió a un centro ubicado en el barrio de Canillejas, en Madrid.

"Venía poco, pero entrenaba", ha destacado el entrenador, que ha preferido ocultar su rostro de las cámaras. "Era un chaval normal. No te lo esperas, pero como el mundo es así... La justicia es así y que pague lo que tenga que pagar", ha apuntado el deportista.

De la misma manera, el entrenador de Sancho ha querido romper una lanza a favor del joven: "No es un plato de buen gusto. Si no me demuestran que ha pasado esto, no me lo creo. No sé qué habrá pasado ni qué se le ha pasado por la cabeza. Yo le deseo lo mejor porque le conozco desde hace años".

Unas palabras que contrastan con las de sus vecinos, quienes aseguran que el joven apenas se relacionaba con nadie del barrio: "Solo sé que vivía arriba y ya está". Finalmente, el matinal de Telecinco ha destacado que en la terraza de la vivienda de Daniel Sancho en Madrid se encuentra un perro que no deja de ladrar.