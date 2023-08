Leonor deja su vida de princesa para abrazar la militar: moño, coleta o redecilla, tatuajes permitidos y uso limitado de joyas

Leonor de Borbón Ortiz pasará a convertirse mañana, en torno a las 12 del mediodía, en dama cadete de la Academia Militar de Zaragoza. Este acto, en el que estará acompañada por los reyes, se considera de carácter privado, si bien Leonor está llamada a convertirse con el tiempo en capitán general de todos los Ejércitos, igual que Felipe VI, su padre.

Este ya siguió esta formación castrense personalizada cuando era príncipe de Asturias, en 1985, aunque hay notables diferencias entre aquella época y esta, como por ejemplo el uso de las tecnologías y la más importante, en la época de Felipe no estaba permitido el acceso de las mujeres al Ejército.

Muchas y estrictas son las normas que Leonor deberá acatar en este primer año de instrucción militar, que completará en los siguientes en la Academia de San Marín (Pontevedra), de donde partirá casi seguro para dar la vuelta al mundo en el buque Juan Sebastián Elcano, y en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia), donde previsiblemente aprenderá a pilotar cazas.

Su abundante melena rubia podría verse recortada considerablemente para hacer más cómoda su instrucción, aunque le está permitido el uso de una redecilla para recoger el cabello, así como peinarse con coleta, trenza y moño, dependiendo de la situación.

El padre de Leonor, el rey, ya siguió esta formación militar Javier Cebollada

La princesa, que aún no tiene 18 años (los cumplirá el 31 de octubre próximo), no se ha sometido a los cinco requisitos exigidos para optar a una plaza en el primer año de formación militar dentro de las Fuerzas Armadas, tal como consta en la página del Ministerio de Defensa: tener una nota de corte mínima de un 12,02 de la EVAU, estar en buen estado médico, aprobar un test sicotécnico, superar determinadas pruebas físicas y tener un nivel elevado de inglés. Ello no quiere decir que Leonor no cumpla sobradamente con todas ellas.

A partir del viernes 18 de agosto, la jornada de Leonor de Borbón comenzará a las 6,30 de la mañana. Tendrá sesiones duras e intensas, no solo de instrucción propiamente militar, sino también de estudios académicos. Todos los alumnos que aspiran a convertirse en oficiales, deben cursar una Ingeniería de Organización Industrial impartida por profesores de la Universidad de Zaragoza, aunque dentro del acuartelamiento.

La princesa pisará por primera vez la academia con indumentaria civil, exceptuando chándal, pantalones cortos y calzado de playa. Tampoco puede lucir manicura visible, o sea, en colores vivos. Se le entregará en cuanto ingrese el atuendo militar que empleará mientras esté en la Academia, según ha publicado el periódico Heraldo de Aragón.

A partir de mañana, Leonor pisará este lugar como dama cadete. EFE/Javier Cebollada

Tendrá varios atuendos: el traje gris para asistir a clase; el de diario, de color caqui; el de gala; el de camuflaje para las maniobras y la ropa deportiva, si bien podrá usar sus propias zapatillas para hacer ejercicio siempre que sean "de forma y colores discretos".

En lo que respecta a las camaretas o dormitorios pueden ser de dos, cuatro o doce plazas. Defensa no ha concretado en cuál estará Leonor de Borbón. Todos cuentan con baño, mesa de estudio y un armario para la ropa.

Informa el Heraldo de Aragón, que el reglamento hace especial hincapié en el aspecto físico y en la necesidad de "aplicar siempre los ideales de decoro y corrección, aun cuando se vista de paisano". Las damas cadete con melena, como el caso de la heredera, deben llevarla recogida con un moño en las formaciones y en momentos de especial relevancia, mientras que en las actividades deportivas se autoriza peinarlo en coleta o en trenza, siempre que su longitud no sobrepase la altura de la axila.

No se permiten las diademas, pero sí las redecillas, gomas y horquillas de color similar al de la cabellera. Los pendientes deberán ser uno en cada oreja, iguales, sin colgantes y sin sobresalir del lóbulo.

El Rey cuando era alumno de la Academia, en 1985. Heraldo de Aragón

La princesa se podrá maquillar con colores naturales que no contrasten en exceso con la propia piel, mientras que las sombras de ojos o el lápiz de labios serán de colores pálidos, y el esmalte de uña, transparente.

Están prohibidos los collares, las pulseras que cuelguen y los complementos, salvo un reloj y las gafas de ver, y se permiten los tatuajes si no se ven con el uniforme y si no son discriminatorios.

A la heredera al trono se le entregará el primer día "el decálogo del cadete", una especie de guía moral que habrá de memorizar y marcará su forma de proceder. Entre sus parámetros está, "ser voluntario para todo sacrificio, tener amor a la responsabilidad y decisión para resolverlo y no murmurar jamás, ni tolerarlo".

Leonor debería aportar objetos como el betún y los cepillos para limpiar el calzado, un costurero, un reloj digital, un gorro de natación, lápices y bolis, un compás, una linterna de bolsillo y un espray antimosquitos.

A los cadetes se les dará un ordenador portátil para uso personal a lo largo de su periodo de formación. La princesa deberá aportar varios documentos, como el DNI y dos fotocopias; la cartilla de vacunación, incluidas las dosis contra la covid-19. Aunque también se exige un número de cuenta, en el caso de Leonor no será necesaria porque ha renunciado a cobrar los 417 euros a que tienen derecho los cadetes cada mes.

Última aparición de Leonor, en Mallorca, antes de ingresar en la Academia. EP

La salidas están permitidas por las tardes, aunque en el caso de los nuevos alumnos, se subraya que el estudio es obligatorio, y tendrán libres los fines de semana siempre que no tenga actividades o maniobras.

Fuera de clase, los estudiantes pueden recibir tutorías, ir a la biblioteca, a la capilla y al casino de cadetes, una cafetería con mesas y butacas para poder pasar un rato de ocio.

Las clases empiezan las 7.45 horas -los viernes a las 8.15- y terminan a las 14.20, la hora de la comida en el autoservicio, de nuevo en bancos corridos, donde no están asignados los sitios.

Las normas de acogida no especifican nada sobre el uso de los teléfonos móviles, una de las preocupaciones que los reyes han tenido siempre en relación con sus hijas para preservar su intimidad.

Al margen de su estatus institucional, dos son los aspectos en los que la princesa tendrá un trato distinto al resto de soldados. El primero es que tendrá un programa académico adaptado a su caso, puesto que el año que estará en Zaragoza cumplimentará dos cursos. El segundo es que no cobrará sueldo alguno.

No está previsto que la princesa reciba muchos permisos, si bien, se considerará de forma extraordinaria aquellos que tengan que ver con actos de la agenda de la Familia Real, en particular los premios que llevan su nombre.

Este año, más de mil personas han intentado optar a una plaza en las fuerzas armadas. La criba posterior ha dejado un total de 432 plazas, de las que 227 son para la Academia Militar de Zaragoza. Una la ocupará desde mañana Leonor de Borbón Ortiz.