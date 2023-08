Cuáles son las fechas clave de Leonor en su primera etapa militar en Zaragoza

Leonor de Borbón Ortiz es ya la nueva dama cadete Borbón. La joven, que aún no ha cumplido los 18 años, inicia hoy su primera etapa de formación militar. Objetivo: que conozca las fuerzas armadas por dentro para poder convertirse un día en capitana general de todos los ejércitos, como lo es su padre, el rey. Y conocer la realidad de los jóvenes que dedicarán su vida a la defensa de España.

La princesa de Asturias, que no tendrá ningún privilegio por ser la hija de los reyes, aunque sí permisos especiales por razones de agenda de la Casa Real, deberá afrontar una instrucción severa e intensa, con algunas fechas y momentos destacados. El ministerio de Defensa anunció en su día que el programa de Leonor será personalizado en razón de su perfil y de que abarcará dos años en uno.

17 de agosto de 2023. Llegada a la Academia General



La princesa aterriza en el aeropuerto de Zaragoza en torno a las 12 del mediodía acompañada por sus padres y su hermana Sofía. El rey viste uniforme militar modalidad C (camisa de manga corta en tono grisáceo), de capital general del Ejército de Tierra. Su mujer, traje de chaqueta engamada con el tono del rey, y la protagonista, look informal de vaquero blanco, deportivas (permitidas dentro del uniforme castrense si no tienen colores llamativos), camisa desenfadada en azul celeste y coleta (obligado llevar el cabello recogido en moño, trenza, coleta o con redecilla). Empieza su formación, junto a más de 600 alumnos, de los que 144 son mujeres. Con una de ellas, al menos, compartirá camareta o habitación. Este día celebra un encuentro privado en el interior de la Academia con el resto de los aspirantes a convertirse en oficiales y sus padres.

30 de agosto de 2023. Fase de orientación

Hasta el 30 de agosto se realizará una primera fase de acogida, orientación y adaptación, tras la cual, la princesa Leonor y el resto de compañeros de promoción se someterán a un examen de nivel entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, según ha publicado el Ministerio de Defensa.

19 de septiembre de 2023. Entrega de sables

Hasta el 10 de septiembre tendrá lugar la fase de instrucción y adiestramiento, mientras que el primer cuatrimestre arrancará el 11 de septiembre. El 19 de septiembre está previsto el acto de entrega de sables, por el que se simboliza la obtención del título de dama cadete en el caso de la princesa y en el que un cadete de segundo año hace entrega de este arma a uno de primero.

7 de octubre de 2023. Jura de bandera

La princesa Leonor jurará bandera el próximo 7 de octubre junto a sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza. Está previsto que acudan sus padres, no así su hermana, que estudiará a partir de finales de agosto en Gales. Podrían ir otros familiares, como sus abuelas, la reina Sofía y Paloma Rocasolano.

20 de octubre de 2023. Premios Princesa de Asturias

Se celebran los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, el acto de la familia real más importante, por su emotividad y significado. Desde que el rey subió al trono, en 2014, los galardones que premian la excelencia en la cultura, la ciencia, la tecnología y las humanidades, llevan el nombre de Leonor. La princesa acude a ellos y pronuncia un discurso desde 2019. Sería extraño que no lo hiciera en el año en que cumplirá 18 años. Es posible, eso sí, que se acorte su estancia de tres a un día.

31 de octubre de 2023. Mayoría de edad

La princesa alcanzará su mayoría de edad. La Constitución establece que la princesa jure la Carta Magna ante las Cortes en un acto protocolario muy importante y necesario para ratificar el peso de la sucesión de la Corona. En principio, parece natural que Leonor abandone la Academia con un permiso especial para este acto. Por otra parte, la fecha coincide con la proximidad del 1 de noviembre, festivo en España, también para los alumnos de la Academia.