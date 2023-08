Ibai Llanos vuelve a estar nominado a 'Streamer del año' en los Esports Awards, esta vez junto a Samy Rivers

Un año más, Ibai Llanos ha sido señalado como uno de los streamers más relevantes de la temporada en el mundo de Twitch en los Esports Awards, unos galardones estadounidenses que se celebrarán el próximo mes de noviembre.

Junto a él, han nominado también a Samy Rivers, la streamer mexicana y presidente de la King's League que ha participado en dos compartes de La Velada del Año 3.

Un nombramiento muy especial para la joven, que le recuerda el excelente año que ha tenido en el mundo de la creación de contenido. Junto a ella, solo hay una mujer más nombrada: QTCinderella.

esto es una locura 🥲 https://t.co/soHUpJQNZQ — rivers (@samyriveratv) August 1, 2023

Además, el vasco y la mexicana deberán luchar contra grandes como xQc o Kai Cenat, que ha roto el récord de suscriptores este año, por el premio. Si se lo llevase Llanos, sería el cuarto año consecutivo recibiendo el reconocimiento.

No obstante, el streamer ha confesado no estar muy ilusionado con estros premios, por las críticas que ha recibido en los últimos meses por llevarse siempre todos los aplausos.

"No quiero saber nada de los premios ni voy a decir nada de los Esports Awards", ha comentado y ha pedido que "los gane otra persona" para quitarle el foco de él.

Además, también ha asegurado que no quiere escuchar hablar tampoco de los ESLAND, la versión española de estos premios organizada por TheGrefg y que le supuso una gran polémica al principio de 2023. "Dejarme tranquilo porque me he saturado y no quiero saber nada", ha pedido.