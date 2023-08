Ibai Llanos reflexiona sobre la posibilidad de ceder sus formatos a otros 'streamers': ¿Cuál es el futuro de 'Disaster Chef' o 'La Velada'?

Tras cerrar una temporada impresionante en Twitch, Ibai Llanos ya está preparando los siguientes meses de directo con un objetivo en mente: su retirada.

Aunque en numerosas ocasiones ha amenazado con terminar el año que viene, como AuronPlay, el streamer vasco es consciente de que tiene proyectos que le llevarán a seguir en Twitch un tiempo más.

No obstante, ha empezado a crear un plan para alejarse a gusto de las redes sociales: ceder sus proyectos audiovisuales. Más allá de sus directos, Llanos ha creado varios formatos con ayuda de una productora que pueden seguir perfectamente sin él.

"Con Disaster Chef, con La Velada... lo he pensado mucho: ceder todo lo que hago a alguien. Es algo que he pensado en mi cabeza", ha reconocido: "En un futuro, cuando yo ya no quiera estar delante de las cámaras, a lo mejor me gustaría hacerlo".

No ha comentado a quién, aunque ha señalado que podría ser otro creador, o "grupo de creadores". Alguien interesado en seguir su legado, consciente del trabajo que supone.

"Al final hay un momento de mi vida cuando voy a tener que decidir no estar tan presente y tan expuesto socialmente y delante de las cámaras", ha confesado también, empezando a pensar en su retirada.

"Cuando la gente deje de hacer directos, la gran mayoría de vosotros lo vais a olvidar en tres días", ha añadido también, convencido: "Nadie es indispensable en esta vida".

"Te daría pena, pero veríais otra cosa", ha asegurado, consciente de que el futuro de Twitch es mucho más largo que su carrera: "El entretenimiento no para".