Ibai Llanos revela en Twitch que TVE contó con él para narrar el 'Grand Prix' y que lo rechazó

Ibai Llanos, uno de los streamers más conocidos del país, podría haber sido el narrador de la nueva edición del Grand Prix si no fuera por su compromiso con la Kings League, según ha confesado a su amigo Gerard Piqué en una de sus charlas de Twitch.

El afamado concurso televisivo anunció su retorno a la pequeña pantalla a principios de julio. A finales de ese mismo mes, emitió su primer programa de esta nueva temporada, presentado por Ramón García y con la actriz Michelle Calvó y la streamer Cristinini como copresentadoras. No obstante, Televisión Española llevaba ya desde el verano de 2022 planeando la vuelta del icónico Grand Prix.

Ramón García, el único conductor del programa, se unió a Ibai Llanos y a Anne Igartiburu para presentar las campanadas de 2021 en una velada de la plataforma Twitch, terreno más que conocido para el joven. En ese encuentro, el creador de contenido reconoció ser gran fan del concurso y conversó con el presentador sobre la vuelta del show a televisión, después de que este desapareciese de las pantallas en 2005.

Los dos rostros conocidos fantasearon acerca de una posible nueva edición del concurso, como explicó Ramontxu en su día: "Él era un niño del Grand Prix. Y así salió aquella conversación. De hecho, estuvimos a punto de hacerlo juntos, pero a punto de caramelo. Lo que pasa es que por diversas circunstancias no salió. Cuando estábamos a punto de hacerlo en otro sitio, llegó la llamada de TVE".

La 1 quiso contar con el streamer para la nueva temporada del formato y este tuvo que declinar la oferta. "Rechacé narrar el Mundial y presentar el Grand Prix, precisamente, por la Kings League. Además, hace tres días, me ofrecieron comentar el Mundial de baloncesto y también he tenido que decir que no", confesó Llanos a Piqué, el exfutbolista del Fútbol Club Barcelona.

Según Vertele, Televisión Española insistió varias veces en contar con Ibai para la reformada temporada del programa, e incluso propuso al streamer participar desde un puesto que se ajustase a su agenda, pero no pudo ser. En su lugar, la cadena ha podido contar con otra conocida figura del mundo de Twitch, Cristinini, que también es colaboradora de Zapeando.