AuronPlay anuncia que se retira de Twitch, tras firmar un nuevo contrato de solo un año: "Retomaré mi canal de YouTube"

AuronPlay dejará de ser streamer en Twitch el 1 de julio de 2024. Así lo ha revelado en directo este pasado 29 de junio, después de meses de negociación con la empresa de Amazon.

Tras su gran polémica a principios de año y un periodo de incertidumbre sobre su futuro, el streamer catalán, uno de los más grandes de la plataforma, ha decidido cerrar su etapa de directos.

"A partir de ahí, retomaremos muy probablemente los vídeos de YouTube que es algo que, francamente, me apetece", ha confesado, dando al menos esperanza de que no desaparecerá del todo.

"Lo podría haber hecho ya, pero me apetecía un año más en Twitch, porque no me quiero ir aún", ha revelado también, después de dar la noticia que ha dejado sin palabras a sus seguidores.

"Tengo muchos vídeos pendientes y muchas cosas guardadas para el día de mañana", ha explicado. Su deseo es frenar los directos y cambiar de estilo de contenido.

Una noticia triste para muchos de sus seguidores, pero buena para Twitch que, a pesar de la amenaza de Kick, ha conseguido retener a uno de sus grandes usuarios.

Además, este pasado jueves también ha acordado dos años más de contrato con el streamer latinoamericano Juan Guarnizo, demostrando su dominio aún entre las grandes figuras.