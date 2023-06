Engañan a un 'streamer' para que se rape las cejas y el pelo en directo con una donación falsa de 2.500 dólares

Un streamer pequeño especializado en Fortnite se ha hecho viral en las últimas horas después de enfurecer en directo tras raparse el pelo y las cejas al recibir una cuantiosa donación.

Se trata de Lacy, un joven de 20 años que ha conseguido 80.000 seguidores en los últimos años por su contenido en Twitch. En junio, ha decidido realizar un 'subathon', un maratón de directo que dura más según va recibiendo más suscripciones.

Tras tres días de directo, uno de sus objetivos para realizar con su audiencia era raparse si alcanzaba 750.000 bits, que se traducen en 7.500 dólares. Tras recibir una donación de 2.500 dólares, se lanzó al corte de pelo.

Más adelante, la increíble donación fue retirada. El misterioso usuario pidió el reembolso de la gran cantidad de dinero y dejó a Lacy sin palabras.

Fortnite streamer Lacy shaved his entire head and eyebrows during his subathon on Twitch, unfortunately the top donator who paid $2,500 for him to do it then refunded…. pic.twitter.com/4xymXzC5SO — Jake Lucky (@JakeSucky) June 26, 2023

"Me hiciste raparme al cero y las cejas, ¿para reembolsarlo? Ya no me apetece ni terminar el subathon", comentó luego en directo, bastante enfadado.

Por suerte, el vídeo se hizo viral y desde entonces ha recibido bastante apoyo. Según ha revelado al medio Kotaku, no es la primera vez que este usuario hace lo mismo: "El donante no me dijo nada. Me bloqueó y yo me enteré por gente que me contó en privado que había donado otras veces mucho dinero y lo había devuelto".

"No me sentía mal al principio, pero ahora me da vergüenza salir en público a la calle con el aspecto que tengo ahora mismo", ha lamentado además.

Aun así, ha decidido seguir adelante con el directo y ha recibido una donación de 20.000 euros del streamer Alan Walker. Ahora, su objetivo es alcanzar un millón de bits para tatuarse en directo.