Tensión entre Kiev y la OTAN tras una sugerencia de cesión territorial para ingresar en la Alianza: "Es inaceptable"

Un alto funcionario de la OTAN ha provocado este miércoles un revuelo al salir a la luz su sugerencia de que Ucrania ceda territorio a Rusia para facilitar su entrada en la Alianza Atlántica. El Gobierno de Kiev no ha tardado en tildar de "inaceptable" el comentario.

La propuesta la lanzó esta semana Stian Jenssen, jefe del gabinete del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un debate durante la semana de Arendal (sur de Noruega), un foro que reúne cada año a políticos, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones civiles.

"Creo que la solución puede ser que Ucrania ceda territorio y reciba a cambio su ingreso en la OTAN. No digo que deba ser así, pero es una posible solución", afirmó Jenssen, según recogió el diario VG. No obstante, el funcionario de la Alianza resaltó que debe ser el país eslavo el que decida "cuándo y bajo qué condiciones desea negociar". "Hay movimientos esenciales en la pregunta sobre una futura membresía de la OTAN para Ucrania. A todos les interesa que la guerra no se repita", añadió.

Según recogió VG, Jenssen afirmó que Rusia "está sufriendo mucho desde el punto de vista militar" y parece "poco realista" que pueda ganar más territorio, por lo que la cuestión es "qué puede recuperar Ucrania".

El portavoz del ministerio de Exteriores ucraniano, Oleg Nikolenko, censuró rápidamente la sugerencia del jefe del gabinete de Stoltenberg. "Que un representante de la OTAN esté apoyando la narrativa de una cesión territorial es absolutamente inaceptable y respalda las posiciones de Rusia", destacó Nikolenko, según informa la agencia Ukrinform.