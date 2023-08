La nueva canción de Rauw Alejandro revela seis claves de su ruptura con Rosalía

Hace pocos días y de forma totalmente inesperada, Rauw Alejandro lanzó una nueva canción, aunque pareciera más bien un poema con ritmo: Hayami Hana (en japonés, mujer de belleza única y flor).

Su separación de Rosalía, ante el silencio de ambos, ha sido fuente de especulaciones, teorías varias y hasta ha planeado sobre ellos la sombra de una posible infidelidad. A través de esta canción, podemos entrever varios aspectos importantes de cara a conocer más detalles sobre la ruptura más sonada del verano.

En primer lugar, y atendiendo a los siguientes versos, parece que no ha sido él quien ha tomado la decisión de cortar con la relación: "Hemos discutido, me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tú te las sabe'. Yo también tus cosas tengo que aguantarme. Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme".

De hecho, tampoco se esperaba que Rosalía le dejara. Parece que se despidieron físicamente en un último encuentro, sin más, y en la distancia fue cuando ella tomo la decisión de dejarle: "No sé cómo parar de pensar en ese último abrazo. Y si supiera que iba a ser el último, no la hubiera solta’o".

El cantante no expresa sentimientos de ira o rencor hacia ella, solo proyecta tristeza y nostalgia. No solo eso, sino que la ensalza y halaga durante toda la canción, a todos los niveles: físico, personal y profesionalmente: "Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo. Si los mejores días tú me has regala’o. Sé que vas a ser la mejor artista. Es que otra como tú en verdad no creo que exista. Eres la portada más bella de to’a las revista’. Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo. Cuando planean, sé que siempre te cogen de ejemplo. Y aunque te copien, fallarán en el intento. Porque solo Dios escoge a poco' con ese talento. Eres genuina, eres increíble, eres; eres pura alegría, eh, eres medicina."

En cuarto término, quiere desmentir firmemente los rumores sobre su infidelidad durante la relación Rosalía: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel."

Es muy curioso que no la culpa ni la responsabiliza a ella directamente de romper con él, alude siempre a causas externas a ellos y asegura que él si estaría dispuesto a sacrificar su éxito profesional por estar con ella (entendemos que esto no sería recíproco): "Pero no to’a las persona’ están preparada’ pa’ esto. Y no te culpo, la vida que llevamo’ no es pa’ todo el mundo. La prensa, las rede’, presiones de grupo. Estando lejo’ es más difícil, más fácil junto'. Trabajamos sin parar, ¿pero hasta qué punto?". Estar en nuestro campito. Vale más que to’ el dinero y la fama".

Por último lugar, la echa de menos, sigue enamorado y tiene esperanza aún de que ella se arrepienta y quiera retomar la relación: "Terminaré nuestra casita por si te da con volver. Hoy te dejo de escribir, no de querer".