El amor sano es muy beneficioso, pero, ¿mueve montañas o lo puede todo?

Hace pocos días Ana Soria y Enrique Ponce visitaron el programa de 'El Hormiguero' para dar a conocer cómo surgió y evolucionó su relación, problemas con la prensa, presiones, bulos, infidelidades veladas, en fin... Salseo rosa del bueno. Al que Ana Soria puso el broche de oro, tras relatar su sufrimiento y visicitudes varias, con un: "Pero el amor todo lo puede". Querida Ana (queridos todos)... No, siento decirte que el amor no lo puede todo, ojalá fuera así de fácil, pero la realidad de las relaciones de pareja no es esa.

El amor tampoco mueve montañas, ni es ciego, ni siempre vence. El amor es uno de los acontecimientos vitales más estresantes al que nos enfrentamos como seres humanos, cientos de estudios corroboran que las relaciones de pareja tortuosas y los corazones rotos o no correspondidos son las causas más frecuentes a la hora de acudir a terapia.

Pero también hay estudios que nos dicen que el amor sano es muy beneficioso para nuestra salud e incluso para nuestra esperanza de vida. La Universidad de Louisville llegó a la conclusión de que las personas solteras pueden llegar a vivir hasta 17 años menos que las que están casadas. Si bien no se discute que haya otros muchos factores que influyen en la esperanza de vida, sí que se habla de los beneficios de vivir en pareja.

El amor es un concepto demasiado amplio como para idealizarlo o romantizarlo, no es una emoción/sentimiento simple, consta de tantas variables que se hace complicado definirlo, trata del apego, de la confianza, de la protección, de la intimidad, compromiso, generosidad, conexión y un sistema de cuidados muy profundo que, cada vez más, parece que se pasa de moda.

El amor como tal no lo puede todo porque puede enmascarar conductas dañinas, rasgos de personalidad poco adecuados para nosotros, actitudes que no nos hacen bien, decepciones... Y el proceso de hacerse consciente de ello no es nada sencillo, porque nuestras expectativas sobre el otro eran grandiosas, porque el amor intenso inicial nos nubla la razón más crítica y nos lleva a idealizar. Tras el desencanto podemos fantasear con que "en el fondo me quiere" pero a veces, el fondo es demasiado profundo y lejano para que merezca la pena continuar y el amor que sentimos no se nos hace suficiente.

Cuando una relación comienza todos nos adaptamos al otro, podemos cambiar costumbres, rutinas, ciertos gustos, y es lo normal, pero hay rasgos de personalidad muy férreos y esenciales que no se pueden transformar, un hombre dominante no va a convertirse en un corderito por ti, una mujer extrovertida y sociable no va a poder volverse introvertida y cerrada al mundo; las conductas machistas son estables, las despectivas, las egoístas, las controladoras, las victimistas, las narcisistas, las manipuladoras, también. Se pueden modular pero no cambiar de repente a todo lo contrario y aún así, sería necesaria una motivación interna y profunda, es decir, un proceso que nazca de uno mismo, y que requiere de mucho tiempo y esfuerzo.

A lo largo de la vida y por experiencias propias vamos asimilando que el amor no se siente sin más, el amor se construye, aprendemos a detectar señales que quizás más jóvenes pasábamos por alto, y somos capaces de elegir mejor, de poner límites y por eso está bien que el amor no lo pueda todo, que más allá del afecto seamos críticos con lo que necesitamos y nos haga bien, que básicamente suele ser bastante generalizado: sentirnos cuidados, valorados, apoyados y comprendidos, todo ello de forma incondicional y siempre con respeto. ¿Fácil, no? :)

“Nunca por encima de ti, nunca por debajo de ti, siempre a tu lado.” -Walter Winchell-