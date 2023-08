Eliana, en 'First Dates': "Me considero única, auténtica, sencilla, directa y me encanta ser yo"

Eliana no escatimó en halagos hacia ella misma en su presentación en First Dates: "Me considero única, soy auténtica, sencilla, directa y me encanta ser yo y no imitar a nadie", afirmó la comensal.

Le explicó a Carlos Sobera que era cantante: "Me llaman 'La Patrona' porque me encanta liderar, poder organizar grupos y ser yo la que dicte las reglas", explicó.

El presentador también quiso saber cómo le había ido en el amor: "Estoy muy enfocada en mis hijos y mi carrera musical, aparte de ser profesora y terapeuta... Pero el amor no ha tocado a mi puerta", señaló la soltera.

Elinana y Ángel, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Ángel, que admitió que "en casa me pongo un chándal y para dormir un pijama de Mickey Mouse, pero cuando quiero decir que 'aquí estoy yo', me arreglo más y me pongo traje".

"Me considero un hombre apasionado, estoy de acuerdo en el dicho que dice que las cañerías tienen que circular todos los días, si no, se pueden atascar...", afirmó el almeriense.

Al ver a Eliana, Ángel comentó: "Cuando he entrado en el restaurante era 'El tigre de Almería', pero cuando he observado a mi cita, me ha faltado decir 'miau'. Ese pibón me come y me traga entero".

Durante la cena hablaron de sus aficiones, destacando su amor por la música, momento que aprovechó el equipo del programa de Cuatro para poner la bachata de Manuel Turizo y que la pareja bailara.

Elinana y Ángel, en 'First Dates'. MEDIASET

En el reservado, el almeriense se vino arriba y robó un beso a la colombiana. Al principio fue un detalle que no le gustó, pero luego le pidió que lo repitiera.

Al final, Ángel sí que quiso volver a quedar con Eliana: "Me ha gustado mucho como mujer". La colombiana, por su parte, también quiso una segunda cita: "Quiero conocerle". Decisión que el almeriense celebró bailando antes de marcharse de la mano del restaurante del amor.